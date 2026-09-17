La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles, 16 de septiembre, un amplio paquete de sanciones contra Rusia e Irán, con 262 votos a favor y 159 en contra.

La iniciativa ya había recibido el respaldo del Senado y cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, quien ha manifestado su intención de promulgarla.

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El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, contempla nuevas restricciones contra funcionarios rusos, bancos, sectores estratégicos de la economía y la denominada “flota fantasma” de petroleros utilizada por Moscú para evadir sanciones occidentales.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la posibilidad de que Trump imponga aranceles de hasta el 100 % a países que se encuentren entre los principales compradores de petróleo y gas ruso. Entre las naciones potencialmente afectadas están China e India, dos importantes compradores de energía procedente de Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: AP

La respuesta del Kremlin llegó este jueves. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó la medida como un “paso hostil” y sostuvo que las nuevas sanciones podrían dificultar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

“Desde luego, la introducción de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos complicaría los esfuerzos para hallar una solución pacífica en Ucrania”, afirmó Peskov, según informó la agencia rusa TASS.

La postura rusa contrasta con la del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien había respaldado públicamente la aprobación del paquete y considerado las nuevas medidas como una herramienta para aumentar la presión sobre Moscú.

La aplicación de estos aranceles podría generar nuevas tensiones en el mercado energético internacional, especialmente por el papel que desempeñan China e India en las exportaciones de crudo ruso. Para Moscú, reducir los ingresos provenientes de este sector constituye uno de los principales objetivos de las sanciones occidentales.

Portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Foto: AP / Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool

El Kremlin ha cuestionado en repetidas ocasiones la efectividad de las medidas económicas adoptadas contra Rusia y ha sostenido que las restricciones no han conseguido modificar su posición frente al conflicto. Washington, por su parte, busca aumentar la presión sobre Moscú mediante medidas dirigidas a sus principales fuentes de ingresos.

La aprobación de la legislación se produce mientras persisten los ataques en Ucrania. Horas después de la votación estadounidense, Kiev sufrió un ataque con misiles y drones rusos que dejó al menos 18 personas heridas, según las autoridades ucranianas.

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El nuevo paquete representa un endurecimiento de la presión económica sobre Moscú y abre otro frente de tensión entre Rusia, Estados Unidos y algunos de los principales compradores de energía rusa.