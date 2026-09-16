Presidente latinoamericano arremete contra Donald Trump y le pide que “no se meta en las elecciones” de su país

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que irá a la Asamblea General de la ONU a decirle a Donald Trump que “no se meta en las elecciones de Brasil” en octubre, en las que buscará nuevamente la reelección.

El izquierdista Lula dará un discurso el próximo martes en el foro de Naciones Unidas, en Nueva York, donde puede cruzarse con el presidente estadounidense, aliado de su rival y candidato de la derecha, Flávio Bolsonaro. Esto recordando que Lula y Flávio Bolsonaro están en un empate técnico en las encuestas para una probable segunda vuelta el 25 de octubre.

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“Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”, dijo el mandatario durante un acto de campaña en Ceilandia, un barrio popular de la capital, Brasilia, en antesala a su viaje rumbo a Nueva York antes de su esperado discurso.

Lula Da Silva arremetió contra Donald Trump. Foto: AP Photo/Bruna Prado

Por ahora “no está prevista una reunión bilateral específica” con el republicano, informó este miércoles el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Bicalho Cozendey. Pero ambos presidentes “probablemente se cruzarán en la Asamblea” como ya ocurrió en 2025, ya que les toca dar sus discursos en orden sucesivo.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, que Lula ha denunciado como un intento de interferir en las elecciones.

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Trump ha apoyado a varios candidatos victoriosos en comicios en otros países de América Latina desde que volvió a la Casa Blanca, como Javier Milei en Argentina, Nasry Asfura en Honduras y más recientemente Abelardo De La Espriella en Colombia.

Lula da Silva y Donald Trump Foto: Getty Images

La tensión entre Brasilia y el gobierno de Trump comenzó en 2025, cuando Washington aplicó un primer tarifazo a Brasil en represalia por un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio y aliado del mandatario estadounidense.

Lula ha acusado a la familia Bolsonaro de hacer lobby ante Estados Unidos en favor de medidas contra su gobierno y perjudiciales para la potencia sudamericana, más desde la llegada de Donald Trump, declarado “amigo” de Jair Bolsonaro.

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Brasil “no acepta a quien de día agita la bandera nacional y de noche se pone en cuatro para Estados Unidos”, dijo este miércoles el mandatario en crítica abierta al mandatario estadounidense, con el cual ha tenido una serie de tensiones durante los últimos años.

Con información de AFP.