Revelan la causa oficial de la avalancha en Nepal que dejó más de 1.400 muertos y 600 desaparecidos

El mortífero deslave del mes pasado en la frontera entre Nepal y China fue el resultado de una combinación de factores climáticos y geológicos agravados por el calentamiento global, según mostró un estudio científico publicado este jueves y que revela las causas del desastre natural que impactó al mundo.

Tal como se sugirió desde las primeras observaciones, el derrumbe de un bloque de hielo y rocas del monte Langtang Lirung ocurrido el 26 de agosto formó una enorme corriente de agua y escombros que se precipitó por los valles, arrasando con todo a su paso.

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El estudio de World Weather Attribution explica que la catástrofe no es el resultado de un episodio meteorológico extremo, sino de una “combinación de factores” determinados, en particular, por el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares y la inestabilidad geológica.

Un niño observa los estragos causados por una inundación repentina a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

La región ha sufrido “cambios fundamentales e irreversibles”, destacó uno de sus autores, el hidrólogo Walter Immerzeel, de la neerlandesa Universidad de Utrecht, y agregó que el retroceso de los glaciares y del permafrost —la capa del suelo que permanece congelada— comprometió la estabilidad de la montaña.

“Concluimos que esta ladera era geológicamente vulnerable, tal vez en parte debido al terremoto de 2015, y que esta fragilidad se vio amplificada por el retroceso del glaciar y del permafrost”, destacó Immerzeel ante la prensa, haciendo una referencia al sismo de magnitud 7,8 que ese año sacudió el país.

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El estudio confirmó que los meses de julio y agosto de 2026 fueron los más calurosos jamás registrados en la región y que las fuertes nevadas de finales de 2025 habían aumentado allí el volumen de agua de deshielo.

Las aguas cargadas de sedimentos alcanzaron alturas de hasta nueve metros en algunos puntos, destruyendo puentes, carreteras e infraestructura estratégica a su paso. Foto: NurPhoto via Getty Images

“No hay duda de que el cambio climático es uno de los factores clave” del desastre, explicó Friederike Otto, climatóloga del Imperial College de Londres, luego de la publicación de la investigación del desastre.

“La catástrofe del (río) Bhote Koshi es una advertencia contundente de los riesgos crecientes que el rápido calentamiento del Himalaya representa para las poblaciones”, insistió otro autor del estudio, Manjeet Dhakal, de Climate Analytics South Asia.

“Fue bastante inesperado”: ¿qué se sabe de la avalancha que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos en Nepal y China?

En Nepal, la avalancha dejó más de 1.400 muertos y 6.150 personas siguen desaparecidas. En China, el balance es de 43 fallecidos y 519 personas no localizadas, según los medios estatales. El gobierno nepalí ha estimado en 4.780 millones de dólares el costo de la reconstrucción de la zona afectada por el deslave.

*Con información de AFP.