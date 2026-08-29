“Fue bastante inesperado”: ¿qué se sabe de la avalancha que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos en Nepal y China?

Faltaba menos de un minuto para que el reloj marcara las 9 de la mañana en la frontera de Nepal con China. En las cámaras de seguridad localizadas en el puente del paso fronterizo de Gyirong se observa cómo las personas empiezan a correr desesperadas en busca de refugio, a la vez que una bandada de aves escapa del terreno. En cuestión de segundos, poblaciones enteras quedaron bajo el lodo, agua, tierra, árboles, piedras y escombros producto de la avalancha.

Al cierre de esta edición se reportaron más de 360 personas muertas y cerca de 1.400 desaparecidas tras el paso del alud, que llegó a tener una altura de hasta nueve metros. El sitio afectado no solo es un importante cruce fronterizo y comercial entre ambos países, sino que también es conocido como un lugar turístico para escaladores y es sitio de la peregrinación anual al monte Kailash y el lago Manasarovar, sitios sagrados para hindúes, budistas, jainistas y practicantes de la religión Bön.

Las autoridades nepalíes buscan entre los escombros a 600 locales desaparecidos. En ese sentido, la Junta de Turismo del país publicó una cifra preliminar de 579 personas, incluidos 466 extranjeros. Entre ellos destacan 133 indios, 90 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses. Todo mientras los equipos de rescate avanzan en la búsqueda de sobrevivientes e identifican a las víctimas del desastre.

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“Ante todo, se trata de una tragedia humana devastadora. Las comunidades de estas áreas han sufrido una enorme destrucción y pérdidas significativas. En este momento, nuestra principal preocupación son las personas desaparecidas, desplazadas y afectadas. Comparadas con otras inundaciones registradas este año, estas han sido mucho más devastadoras”, dijo a SEMANA Aakriti Dotel, coordinadora de la red nacional de Jóvenes Nepaleses por la Acción Climática (NYCA) y joven activista climática.

La comunidad ha quedado fuertemente golpeada por la tragedia, pero intenta ayudar en lo que más pueda. “Muchos están enfrentando ansiedad, trauma e incertidumbre. Circulan rumores sobre nuevas inundaciones y sobre lagos que podrían desbordarse en cualquier momento, lo que aumenta aún más el miedo. Al mismo tiempo, muchos jóvenes están colaborando activamente con el Ejército y los equipos de rescate en la búsqueda de víctimas y en las labores de apoyo a las comunidades”, asegura Dotel.

Equipos de rescate trabajan entre lodo, rocas y escombros en busca de sobrevivientes tras uno de los peores desastres naturales registrados en la región en los últimos años. Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

El origen del desastre

La tragedia no comenzó en el valle, sino en las alturas. Según la evaluación inicial de un grupo de geólogos y glaciólogos, un bloque de hielo de unos 600 metros de ancho se desprendió limpiamente de un glaciar el miércoles, cayendo desde una altura aproximada de 5.180 metros y descendiendo casi 1.220 metros verticales hasta el fondo del valle, arrastrando consigo una mezcla de hielo, roca y agua.

Este fenómeno, conocido como avalancha de hielo, fue inicialmente confundido con un sismo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó primero un terremoto de magnitud 4,4 cerca de la frontera, pero luego corrigió su análisis: no hubo sismo, sino que la energía sísmica detectada correspondía al colapso mismo del glaciar y al posterior flujo de escombros, según datos de estaciones cercanas e imágenes satelitales.

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Esa masa de hielo y roca cayó sobre la Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi que confluye justo en el cruce fronterizo de Rasuwagadhi, y la represó momentáneamente. Cuando la presión rompió ese dique natural, liberó una crecida súbita río abajo. Investigadores del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montaña (ICIMOD) señalaron que las observaciones hidrológicas mostraron la velocidad y magnitud excepcionales de la ola, y en un punto del río Trishuli el nivel del agua subió hasta nueve metros en apenas media hora.

Un niño observa los estragos causados por una inundación repentina a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

Lo que hizo tan destructiva a esa masa de agua no fue solo su volumen, sino su composición, ya que iba cargada de lodo, arena, grava y rocas del tamaño de carros, moviéndose como una sola masa que, según expertos, fue definida como “cemento líquido”, lo que explica por qué arrasó puentes, la subestación fronteriza, plantas hidroeléctricas y tramos enteros de carretera sin dar tiempo a huir a quienes estaban en medio del desastre.

A través de redes sociales se cuestionó si el Gobierno de Nepal o de China pudo haber hecho más por evacuar a la población en riesgo antes de que ocurriera la avalancha que sepultó cientos de vidas en cuestión de segundos. Pero la realidad es que el margen de respuesta fue muy poco, dijo Dotel a SEMANA.

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“Fue un evento bastante inesperado. Incluso el propio Gobierno recibió la información con muy poca anticipación. Los sistemas de alerta temprana emitieron advertencias, pero en un margen de tiempo muy corto. La información comenzó a circular alrededor de las 9 de la mañana y el evento ocurrió cerca de las 9:15. Esa diferencia de tiempo fue insuficiente para que muchas personas pudieran evacuar o ponerse a salvo. Por eso, aunque existían mecanismos de alerta, no lograron evitar la pérdida de vidas ni la destrucción”, aseguró.

Lo que inicialmente se creyó un terremoto resultó ser el colapso de un enorme glaciar que desencadenó una devastadora cadena de desastres en la cordillera del Himalaya. Foto: NurPhoto via Getty Images

De igual manera, la ciudadana nepalí asegura que la situación es muy difícil para su país, ya que la tragedia ocurre en una época cercana a importantes festividades, por lo que muchas personas sienten preocupación e incertidumbre.

Además, dice que estos eventos se repiten año tras año, aunque no con tanto impacto, y que, aunque Nepal contribuye muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, enfrenta de manera recurrente algunas de las consecuencias más graves de la crisis climática. Expertos y activistas advierten que este tipo de eventos son más frecuentes debido al cambio climático.

Mientras equipos de rescate de Nepal y China continúan la búsqueda entre el lodo y los escombros, la cifra de muertos y desaparecidos sigue sin ser definitiva y podría aumentar en los próximos días. Las autoridades, por su parte, vigilan de cerca otros flancos en momentos en que la región permanece bajo alerta por el riesgo de una segunda oleada de inundación que podría provocar una nueva tragedia en el país.