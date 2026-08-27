Así quedó Nepal tras la devastadora inundación: imagen satelital enseña el antes y después

Una comparación de imágenes satelitales permite dimensionar la fuerza de la inundación que golpeó una zona fronteriza de Nepal. El contraste entre las tomas muestra cómo el paisaje y varias estructuras cambiaron por completo después de la emergencia.

Científicos explicaron la razón del desastre en Nepal que ha dejado más de 160 muertos: “No se trató de una inundación común”

Una infraestructura que desapareció

En la imagen tomada antes del desastre se observa una zona construida junto al río, con varias edificaciones, una plataforma y un puente que conectaba ambos lados del cauce.

La fotografía posterior presenta un escenario completamente diferente. Las estructuras que podían identificarse con claridad en la primera toma ya no son visibles, mientras que el terreno aparece cubierto por materiales arrastrados durante la emergencia.

Las imágenes satelitales del antes y después muestran el impacto de la inundación sobre la infraestructura. Foto: Vantor

El cambio resulta especialmente evidente en el área correspondiente al paso fronterizo de Rasuwagadhi, entre Nepal y China, uno de los puntos afectados por la crecida.

El paisaje también cambió

La comparación realizada mediante la vista satelital de la empresa de software Vantor no solo muestra daños en las construcciones. Las laderas y las áreas que anteriormente tenían vegetación presentan una transformación considerable.

Una extensa acumulación de barro, piedras y otros restos cubrió sectores del valle. Estos materiales modificaron la apariencia de la zona y ocultaron partes del terreno que podían distinguirse en la imagen anterior.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | ÇİN 🇨🇳 |



BİNLERCE İNSAN CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ, KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ.



Herkes yağmur yağmadan bu Selin nasıl olduğunu konuşuyor?



🛘 Saniyeler içinde kütle sel her şeyi alıp götürdü, köyler yok oldu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biri… pic.twitter.com/WOsC6asvwB — Said Ercan 🇹🇷 🌍 (@saidercan) August 26, 2026

El impacto también alcanzó el espacio por donde circulaba el río. La cantidad de sedimentos depositados alteró la forma visible del cauce, hasta el punto de que resulta difícil reconocer algunos de los contornos que aparecían antes.

Una mirada desde el espacio

Las imágenes ofrecen una perspectiva diferente de la emergencia: en lugar de mostrar únicamente el momento de la inundación, permiten comparar directamente el territorio antes y después.

El resultado evidencia la magnitud de la transformación sufrida por el valle y la infraestructura construida en sus alrededores.

Las autoridades y expertos continúan investigando qué desencadenó la repentina crecida. Entre las hipótesis se encuentra una posible avalancha de hielo que habría bloqueado un río, mientras también se analiza la posibilidad de que un lago glaciar se haya desbordado.

Por ahora, la comparación satelital permite observar con claridad una de las consecuencias del desastre: un sector que antes estaba ocupado por infraestructura y vegetación terminó cubierto por agua, lodo, rocas y escombros.