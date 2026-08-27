Un asteroide del tamaño de un autobús pasó muy cerca de la Tierra: expertos aclararon si existió riesgo de impacto

El sistema telescópico de defensa planetaria Atlas-Teide, instalado en el Observatorio del Teide por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y parte de la red internacional de telescopios Atlas, detectó un pequeño asteroide que pasó muy cerca de la Tierra apenas un día después de su descubrimiento, durante la madrugada del 12 de agosto de 2026.

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El objeto, identificado oficialmente como 2026 PC6 por el Minor Planet Center, tiene un tamaño aproximado de 10 metros, similar al de un autobús, y sobrevoló el planeta a una distancia de 14.573 kilómetros de la superficie terrestre. Esa cifra representa menos de una vigésima parte de la distancia que separa la Tierra de la Luna, según informó el IAC.

Con ese acercamiento, el asteroide atravesó la órbita de los satélites geoestacionarios y se convirtió en el objeto con el encuentro más próximo registrado con la Tierra durante 2026.

En el momento de máxima aproximación, el asteroide cruzó el cielo a una velocidad superior a dos grados por minuto, lo que equivale a recorrer en apenas 60 segundos una distancia aparente similar al ancho de cuatro lunas llenas alineadas.

Además, alcanzó una magnitud 10, suficiente para ser observado con pequeños telescopios desde el hemisferio sur. Pese a su cercanía, el IAC aclaró que nunca existió riesgo de impacto, ya que el objeto siguió su trayectoria prevista y continuó alejándose de la Tierra sin incidentes.

El objeto pasó a 14.573 kilómetros de la superficie terrestre. Foto: Getty Images/iStockphoto

El papel de Atlas-Teide en la defensa planetaria

El investigador del IAC y responsable de Atlas-Teide, Javier Licandro, explicó que este tipo de cuerpo es la prioridad del sistema de vigilancia.

“Objetos como 2026 PC6 son precisamente el objetivo prioritario del sistema Atlas: descubrir a los cuerpos pequeños, oscuros y veloces que se aproximan mucho a la Tierra y que, por su reducido tamaño, resultan invisibles hasta muy poco antes, o incluso después, de su máxima aproximación”.

Aunque un asteroide de estas dimensiones probablemente se desintegraría en gran parte al entrar en la atmósfera y produciría un brillante superbólido, su ingreso a hipervelocidad podría generar una intensa onda de choque capaz de provocar daños en personas e infraestructuras.

2026 PC6 mide aproximadamente 10 metros, un tamaño comparable al de un autobús. Foto: Getty Images

Así fue identificado

Inicialmente, el asteroide fue registrado como un candidato sin confirmar bajo la denominación provisional A11FyZe y apareció en la página de confirmación de objetos cercanos del Minor Planet Center.

Tras recopilar cerca de un centenar de mediciones de su posición, los astrónomos lograron calcular con precisión su órbita, descartar cualquier posibilidad de impacto y asignarle la designación oficial 2026 PC6.

*Con información de Europa Press.