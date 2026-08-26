Colombia vivirá un fenómeno astronómico este jueves 27 de agosto: la mejor hora para no perdérselo

La noche de este jueves 27 de agosto tendrá un atractivo especial para quienes miren hacia el cielo en Colombia. Un eclipse parcial de Luna podrá observarse durante varias horas y alcanzará su punto más destacado cerca de la medianoche.

El fenómeno se extenderá hasta la madrugada del viernes 28 de agosto y en su momento de mayor intensidad, gran parte del diámetro de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura proyectada por la Tierra.

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Colombia será la protagonista del fenómeno

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados de tal manera que el planeta se ubica entre el Sol y su satélite natural. Como consecuencia, la sombra terrestre avanza sobre la superficie lunar.

El Planetario de Bogotá explicó el fenómeno al señalar que “la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro planeta proyecte su sombra sobre la superficie lunar”.

Colombia está entre los lugares donde la NASA señala que podrá verse el eclipse lunar. Foto: NASA/JPL-Caltech

En este caso, la Luna no quedará completamente cubierta. Se trata de un eclipse parcial, aunque será particularmente profundo: alrededor del 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra terrestre en el punto máximo.

A qué hora se podrá observar en Colombia

El fenómeno comenzará durante la noche del jueves. Según la información divulgada por el Planetario de Bogotá, el proceso tendrá una duración de 5 horas y 38 minutos.

Los principales momentos para tener en cuenta son:

8:23 p. m. del jueves 27 de agosto: comienzo del eclipse.

comienzo del eclipse. 11:12 p. m.: momento máximo.

momento máximo. 2:01 a. m. del viernes 28: final del fenómeno.

Por esa razón, quienes quieran apreciar la parte más llamativa del eclipse deberían prestar especial atención al cielo alrededor de las 11:12 p. m.

Uno de los detalles que podría llamar más la atención será el aspecto del color de la Luna durante el eclipse. El Planetario de Bogotá indicó que “la parte cubierta de la Luna podrá adquirir tonos rojizos debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre”.

Un fenómeno que podrá seguirse sin equipos especiales

Para observar un eclipse lunar no se requieren las mismas precauciones que durante un eclipse solar.

“A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar se puede observar sin peligro a simple vista. Con binoculares o un telescopio pequeño, podrás ver más de cerca la sombra curva de la Tierra desplazándose sobre la Luna”, explica la NASA.

La visibilidad, sin embargo, dependerá de las condiciones del cielo en cada lugar. En Colombia, el eclipse será observable desde buena parte del territorio siempre que las nubes u otras condiciones meteorológicas no oculten la Luna.