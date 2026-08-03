Perseidas en Colombia: 3 zonas recomendadas por expertos para ver el espectáculo astronómico

En agosto de 2026, los cielos de Colombia se convertirán en el escenario de uno de los eventos naturales más impactantes: las Perseidas. Este fenómeno, conocido popularmente como “lluvia de estrellas”, ocurre cuando pequeñas partículas del espacio entran en contacto con la atmósfera terrestre y se iluminan al quemarse por la velocidad.

Lluvia de estrellas más esperada del 2026 se verá en Colombia: fecha y hora para no perderse el fenómeno astronómico

Para este año, las condiciones serán excepcionales debido a que habrá luna nueva, lo que significa que el cielo estará totalmente oscuro y permitiría ver incluso los destellos más tenues.

El momento cumbre para la observación

Aunque la actividad de estos meteoros se extiende desde mediados de julio hasta finales de agosto, el punto máximo de visibilidad ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto.

En Colombia, la observación puede dar inicio a las 10:00 p. m., pero el mejor momento para apreciar el espectáculo, con una frecuencia de hasta 100 luces por hora, será entre la medianoche y el amanecer.

El mapa muestra que Colombia sí estará entre las zonas con visibilidad de las Perseidas. Foto: Vito Technology, Inc.

Un detalle importante es identificar el “radiante”, que es simplemente el lugar específico del cielo desde donde parecen brotar las luces; en este caso, se sitúa en la constelación de Perseo. A continuación, se presentan tres lugares privilegiados en el país para disfrutar de esta experiencia.

1. El Desierto de la Tatacoa: una ventana abierta al espacio

Ubicado en el departamento del Huila, este destino es considerado la segunda zona árida más extensa del país. Su gran atractivo para los amantes del cielo radica en su clima seco y la mínima interferencia de luces artificiales, lo que garantiza una limpieza visual asombrosa.

Impresionante vista nocturna del Desierto de la Tatacoa en Huila, Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a su posición geográfica cercana a la línea del ecuador, permite una vista privilegiada de diversas constelaciones. Además, cuenta con un Observatorio Astronómico Municipal donde expertos ofrecen charlas y facilitan el uso de telescopios para entender mejor lo que ocurre en el firmamento.

2. Villa de Leyva: cielos certificados bajo un ambiente colonial

Este municipio en Boyacá es reconocido internacionalmente por la calidad de sus noches, habiendo recibido la certificación Starlight, un título que avala los lugares con cielos oscuros y despejados ideales para el turismo astronómico.

Plaza Mayor del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Foto: Getty Images

La experiencia en este lugar combina la historia de sus calles empedradas con la ciencia, especialmente si se visita el observatorio Zaquencipa. Es un punto de reunión tradicional para profesionales y aficionados, especialmente durante festivales dedicados a la astronomía que transforman la observación en una actividad educativa y cultural.

3. La Guajira: la inmensidad del firmamento sobre el mar

En el extremo norte de Colombia, específicamente en zonas como el Cabo de la Vela, el desierto se encuentra con el océano para ofrecer un espectáculo nocturno inigualable. La ausencia casi total de contaminación lumínica en este territorio permite que las estrellas iluminen la inmensidad del paisaje.

El Cabo de la Vela reúne condiciones ideales para disfrutar del cielo nocturno sin luces artificiales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de la claridad del cielo, la observación en esta región se enriquece con la cultura Wayúu, cuyos miembros comparten historias ancestrales y tradiciones vinculadas a los astros, brindando una conexión profunda entre la naturaleza y el conocimiento local.