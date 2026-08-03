Este lunes 3 de agosto, numerosos usuarios de WhatsApp reportaron que perdieron el acceso a sus cuentas sin previo aviso. Las quejas comenzaron a multiplicarse principalmente en X, donde los afectados aseguraron que la aplicación les impedía ingresar y mostraba un aviso en el que se indicaba que sus cuentas estaban siendo revisadas.

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Horas después de que el problema se hiciera viral, la compañía respondió a las quejas y confirmó que algunas suspensiones se produjeron por error. Además, informó que ya trabajaba para restablecer el acceso de quienes resultaron afectados.

Usuarios reportaron bloqueos inesperados en WhatsApp

Las primeras quejas aparecieron durante la jornada del lunes, cuando cientos de personas compartieron capturas de pantalla en las que se veía un mensaje de la aplicación. En él se informaba que la cuenta estaba siendo revisada para verificar que cumpliera con los términos del servicio y que la respuesta llegaría, por lo general, en un plazo de 24 horas.

La situación generó incertidumbre entre los usuarios, ya que muchos afirmaron no haber realizado ninguna acción fuera de lo habitual antes de perder el acceso a la plataforma de mensajería.

Así fue el mensaje que recibieron los usuarios afectados Foto: Redes sociales

Las publicaciones se multiplicaron rápidamente en X, donde los afectados buscaban establecer si se trataba de un problema generalizado o de un bloqueo individual.

WhatsApp reconoció que hubo errores

Ante el aumento de los reportes, un portavoz de WhatsApp entregó una declaración a TechCrunch, en la que reconoció que el sistema puede cometer errores al detectar posibles incumplimientos de las normas de la plataforma.

El vocero explicó: “Trabajamos constantemente para prevenir el abuso de nuestro servicio y bloquear cuentas, con el fin de proteger a los demás usuarios. A veces cometemos errores, y si es así, intentamos solucionarlo lo antes posible para que la gente pueda volver a chatear”.

En la misma declaración, el representante de la empresa agregó: “Hemos tomado medidas para restaurar las cuentas afectadas”.

La compañía, sin embargo, no detalló cuál fue la causa específica de la suspensión de tantas cuentas durante la misma jornada.

¿Qué significa que una cuenta esté en revisión?

Cuando WhatsApp informa que una cuenta está “en revisión”, significa que sus sistemas comprueban si la actividad detectada cumple con las reglas de uso de la plataforma. Ese proceso busca identificar posibles comportamientos que pongan en riesgo la seguridad del servicio, como el envío masivo de mensajes o el uso indebido de la aplicación.

La empresa aseguró que ya comenzó a recuperar las cuentas afectadas. Foto: Redes sociales

En este caso, la propia empresa reconoció que parte de las suspensiones correspondió a un error y aseguró que comenzó a restablecer el acceso a los usuarios afectados.

Aunque la compañía confirmó que ya tomó medidas para solucionar el incidente, no indicó cuántas cuentas resultaron afectadas ni ofreció un plazo para completar el proceso de restauración.