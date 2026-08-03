¿Comete alguno? Estos 5 hábitos pueden facilitar el robo de sus datos personales y financieros

Muchas personas creen que proteger su información depende únicamente de crear una contraseña segura o de evitar abrir enlaces sospechosos. Sin embargo, especialistas advierten que existen acciones cotidianas que, aunque parecen inofensivas, pueden dejar expuestos datos personales, financieros e incluso información laboral.

Así es como caen las empresas: expertos alertan de un riesgo que cuatro de cada diez aún no logran detectar

De acuerdo con el enfoque que será presentado durante la Feria Internacional de Seguridad (ESS+), varios de los riesgos actuales se originan en hábitos relacionados con el uso de aplicaciones, herramientas de inteligencia artificial y dispositivos móviles.

Los errores de los usuarios siguen siendo un problema

Las cifras muestran que el comportamiento de las personas sigue siendo uno de los principales puntos débiles en materia de seguridad digital.

Según el más reciente informe sobre el costo de las brechas de datos de IBM Security, el 68 % de los incidentes de ciberseguridad corporativa en América Latina tiene su origen en acciones involuntarias de los usuarios al utilizar aplicaciones de terceros o plataformas no autorizadas, más que en fallas de la infraestructura tecnológica.

Un informe de IBM Security reveló que el 68 % de los incidentes nace por errores de los usuarios. Foto: Getty Images

Este panorama evidencia que un descuido cotidiano puede convertirse en la puerta de entrada para un ataque informático.

1. Compartir información confidencial en herramientas de inteligencia artificial

Uno de los errores más frecuentes consiste en copiar y pegar documentos, contratos, fragmentos de código o información financiera en asistentes de inteligencia artificial de uso público para agilizar tareas.

El problema es que esos datos pueden terminar almacenados en servidores externos, por lo que se recomienda evitar ingresar información sensible en plataformas que no hayan sido autorizadas.

2. Enviar archivos sin revisar la información oculta

Muchos documentos y fotografías incluyen metadatos, es decir, información que no aparece a simple vista, pero que puede revelar detalles como el autor del archivo, el historial de modificaciones o incluso la ubicación donde fue tomada una imagen.

Si estos archivos se comparten sin revisar, terceros podrían obtener información útil para preparar ataques dirigidos.

3. Utilizar aplicaciones personales para asuntos laborales

Otra práctica habitual es enviar documentos del trabajo mediante servicios de almacenamiento personal o aplicaciones de mensajería distintas a las aprobadas por la empresa.

Varios errores cotidianos, desde instalar aplicaciones hasta enviar documentos, pueden facilitar el acceso a datos personales. Foto: Getty Images

Aunque esta alternativa suele ser más rápida, también puede dejar por fuera los controles de seguridad implementados por las organizaciones para proteger la información.

4. Aceptar permisos innecesarios en el celular

Al instalar una aplicación, muchas personas autorizan el acceso al micrófono, los contactos, el calendario o la ubicación sin verificar si realmente son necesarios para su funcionamiento.

Conceder estos permisos de manera indiscriminada puede aumentar la exposición de información privada y facilitar el acceso de aplicaciones a datos que no requieren para cumplir su función.

5. Utilizar la misma autenticación biométrica en múltiples servicios

El uso de la huella dactilar o el reconocimiento facial ofrece comodidad, pero emplearlos para acceder a diferentes plataformas, incluidas aplicaciones de entretenimiento, servicios de pago y herramientas laborales, también puede representar un riesgo si alguno de esos sistemas sufre una vulneración.