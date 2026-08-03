Cómo ver videos en celulares Android que por viejos ya no tienen la aplicación de YouTube

Muchos usuarios de dispositivos móviles han comenzado a experimentar dificultades al intentar abrir herramientas cotidianas como la tienda de aplicaciones o plataformas de video. Este fenómeno no responde a un fallo del equipo en sí, sino a una actualización en las exigencias de los sistemas de Google que afecta directamente a modelos con varios años de antigüedad.

El motivo del cese de funciones en ciertos móviles

La razón por la cual la aplicación de YouTube deja de abrirse en ciertos teléfonos se encuentra en los Servicios de Google Play. Se puede entender estos servicios como un motor interno que permite que el teléfono se comunique de forma segura con Google, gestione las cuentas y proteja el sistema contra programas dañinos a través de herramientas como Google Play Protect.

Google dejó sin soporte a celulares con Android 6.0 o versiones anteriores. Foto: Getty Images

Recientemente, se ha establecido que estos servicios requieren como mínimo la versión Android 7.0 para operar correctamente. Como consecuencia, aquellos equipos que funcionan con Android 6.0 o versiones previas —muchos de ellos comercializados antes de 2017— han quedado fuera del soporte oficial, perdiendo el acceso a la aplicación nativa de videos y a la descarga de nuevas herramientas.

El método para visualizar contenido sin la aplicación

A pesar de que la aplicación instalada ya no responda, el dispositivo móvil no queda inutilizado para el entretenimiento. La solución inmediata para visualizar videos consiste en utilizar el navegador de internet del propio celular. Al ingresar la dirección de la plataforma de videos en la barra de búsqueda, el usuario podrá acceder a una versión adaptada para la web.

Existe una alternativa para seguir viendo YouTube en teléfonos sin la aplicación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Es importante considerar que esta modalidad de uso presenta algunas limitaciones en comparación con la experiencia anterior. Por ejemplo, se pierden funciones como las notificaciones de nuevos contenidos o la posibilidad de que el audio siga sonando mientras se realizan otras tareas en el celular. No obstante, la reproducción de los archivos multimedia sigue siendo totalmente viable.

Precauciones y riesgos de seguridad

Existe el riesgo de que, ante la desesperación por recuperar la aplicación, se intente descargar versiones antiguas desde sitios de dudosa procedencia. Se recomienda evitar esta práctica, ya que esos archivos podrían contener software malicioso (programas diseñados para infiltrarse o dañar el equipo).

Al no contar ya con actualizaciones de seguridad oficiales, estos teléfonos son más vulnerables a ataques externos, por lo que utilizar el sitio web oficial a través de un navegador compatible sigue siendo la alternativa más prudente y protegida para el usuario.