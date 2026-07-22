¿Qué significa el símbolo H+ en el celular? La razón por la que aparece en lugar del 4G o 5G

Aunque hoy en día la mayoría de los usuarios están acostumbrados a ver los indicadores 4G o 5G en la barra de estado del celular, en algunas ocasiones puede aparecer el símbolo H+ o simplemente H. Este cambio suele hacerse más evidente cuando la navegación por internet se vuelve más lenta o la conexión presenta interrupciones.

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La aparición de H+ no significa que el teléfono tenga un daño o que exista un fallo en el sistema operativo. En realidad, este símbolo informa que el dispositivo está conectado a una tecnología de red distinta a 4G o 5G, y el cambio entre estos indicadores refleja la transición entre diferentes tipos de conexión móvil.

De acuerdo con Xataca Móvil, el indicador H o H+ corresponde a HSPA o HSPA+ (High-Speed Packet Access y Evolved High-Speed Packet Access, respectivamente), una tecnología que forma parte de la evolución de las redes 3G y que ofrece una conexión inferior a la del 4G.

Este símbolo suele aparecer en espacios donde la señal se debilita, por ejemplo, dentro de edificios, ascensores o estacionamientos subterráneos. Foto: Getty Images

En condiciones ideales, esta red puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 21 Mbps de descarga y 5,76 Mbps de subida, mientras que si en la pantalla aparece únicamente la letra H, el límite de velocidad es menor, alrededor de 14 Mbps. En algunos dispositivos compatibles con la tecnología Dual-Carrier, el rendimiento del H+ puede incrementarse al duplicar la velocidad de transmisión de datos.

Además, la presencia del símbolo H+ suele indicar que el teléfono no dispone de una cobertura 4G o 5G suficiente en ese lugar. Esta situación puede presentarse en sitios con alta concentración de usuarios, como conciertos o destinos turísticos durante temporadas de vacaciones, así como en espacios donde la señal se debilita, por ejemplo, dentro de edificios, ascensores o estacionamientos subterráneos.

La aparición de este indicador depende de factores. Foto: Creado con IA de ChatGPT

Para mejorar la conexión, los expertos recomiendan desplazarse hacia una zona con mejor cobertura, como cerca de una ventana o al aire libre, o reiniciar el dispositivo para que busque nuevamente la red disponible.

Cuando un teléfono cambia automáticamente a la red H+, el objetivo es mantener al usuario conectado, incluso si eso supone una disminución en la velocidad de navegación y transferencia de datos. La aparición de este indicador también depende de factores como la cantidad de personas conectadas a la misma red y las características técnicas del propio celular.

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Si el símbolo H+ continúa apareciendo después de cambiar de lugar o reiniciar el teléfono, es posible que el inconveniente esté relacionado con la cobertura disponible en la zona. En esos casos, lo más recomendable es comunicarse con el operador móvil para confirmar si existen fallas, trabajos de mantenimiento o cualquier otra situación que esté afectando el servicio de la red.