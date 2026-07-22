Gobierno expide decreto para crear entornos digitales más seguros para niños y adolescentes: estas son las nuevas medidas

La transformación digital ha facilitado múltiples aspectos de la vida cotidiana. Hoy, millones de personas estudian, trabajan, realizan trámites y se comunican de forma rápida gracias a internet y a las nuevas tecnologías. Sin embargo, este avance también ha traído desafíos importantes, especialmente en materia de seguridad para niños, niñas y adolescentes.

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El uso inadecuado de las plataformas digitales puede exponer a los menores a diferentes riesgos. Con el propósito de fortalecer su protección, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0769, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y establece medidas para promover entornos digitales sanos y seguros.

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la normativa busca prevenir situaciones como el ciberacoso, la explotación sexual en línea, la captación de menores a través de medios digitales, la vulneración de la privacidad y la exposición a contenidos inapropiados.

Asimismo, el decreto fortalece la educación y la alfabetización digital, promueve hábitos de navegación segura, exige mayores estándares de privacidad en los servicios digitales, mejora los canales de denuncia y refuerza la coordinación entre las entidades responsables de garantizar los derechos de los menores de edad.

Gobierno impulsa nuevas acciones para proteger a niños y adolescentes en el mundo digital. Foto: Getty Images

Como parte de esta estrategia, el Gobierno informó que en los últimos cuatro años ha desarrollado más de 3,4 millones de acciones de sensibilización dirigidas a niños, adolescentes, padres, docentes y cuidadores mediante la iniciativa CiberPaz.

El decreto deja claro que proteger a los niños, niñas y adolescentes en internet no depende únicamente del Gobierno. La tarea también involucra a las familias, los colegios y las plataformas digitales, que deberán trabajar de manera conjunta para crear espacios más seguros para los menores.

Además, antes de su expedición, la norma pasó por dos procesos de consulta pública en los que se recibieron más de 500 comentarios y propuestas de ciudadanos y distintas entidades.

Nueva norma busca prevenir el ciberacoso y otros riesgos que enfrentan los menores en internet. Foto: Getty Images

Entre las medidas más importantes está la creación de una política nacional para promover entornos digitales más seguros, así como un banco gratuito de herramientas y materiales dirigidos a familias y docentes para fortalecer la educación digital.

También se implementará un sistema de monitoreo que permitirá identificar y atender los riesgos y las violencias que enfrentan niños y adolescentes en internet. El Gobierno aseguró que estas acciones se aplicarán de forma gradual y que no implican censura, vigilancia masiva ni cambios en el cifrado de las comunicaciones.