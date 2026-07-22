La Vía Láctea ocultó un secreto durante 11.000 millones de años y un nuevo estudio científico por fin lo reveló

Una nueva investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Durham, en Reino Unido, plantea que la Vía Láctea pudo haber experimentado un cambio drástico en su orientación hace miles de millones de años, lo que ayudaría a resolver uno de los antiguos misterios sobre la evolución de nuestra galaxia. Los resultados fueron presentados durante la Reunión Nacional de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica, realizada en Birmingham.

Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron simulaciones en supercomputadoras de galaxias similares a la Vía Láctea. El análisis reveló que aquellas con halos estelares de rotación lenta tienen una mayor probabilidad de haber sufrido un “giro de disco”, un fenómeno en el que el disco principal de la galaxia cambia su orientación en más de 90 grados.

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La mayor parte de las estrellas de la Vía Láctea se concentra en su característico disco espiral. Alrededor de él se extiende un enorme halo estelar, mucho menos denso, formado en gran parte por estrellas que pertenecieron a galaxias más pequeñas y que fueron incorporadas tras antiguas fusiones galácticas.

Desde hace años, las observaciones de la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea, habían demostrado que este halo gira de forma muy lenta, aunque la razón seguía siendo un enigma para los astrónomos.

Con el fin de resolver esa incógnita, el equipo estudió la evolución de 25 galaxias parecidas a la Vía Láctea mediante las simulaciones cosmológicas Auriga, siguiendo su desarrollo a lo largo de miles de millones de años.

Los resultados mostraron un patrón claro: las galaxias con halos de rotación más lenta compartían dos características. La primera era haber atravesado una gran colisión frontal con otra galaxia y la segunda, haber experimentado un giro significativo de su disco durante su evolución.

“Ya sabemos que la Vía Láctea sufrió una colisión frontal masiva en el pasado con una galaxia conocida como Gaia-Salchicha-Encélado, también llamada simplemente la Salchicha de Gaia. Por eso creemos que el disco de la Vía Láctea probablemente cambió de orientación en el pasado”, explicó Kirill Batrakov, investigador principal del estudio.

Un nuevo estudio plantea que la Vía Láctea pudo cambiar drásticamente de orientación hace miles de millones de años. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gaia-Salchicha-Encélado era una gran galaxia enana que impactó contra la Vía Láctea primitiva hace entre 10.000 y 11.000 millones de años. Tras la colisión fue absorbida por nuestra galaxia, en el que se considera el evento más importante de su historia temprana. Esa fusión dejó miles de millones de estrellas orbitando en trayectorias muy alargadas, similares a la forma de una salchicha, de donde proviene su nombre.

Según los investigadores, identificar este antiguo cambio de orientación ofrece una nueva perspectiva para comprender cómo se formó la Vía Láctea y, además, podría aportar pistas sobre el comportamiento de su halo de materia oscura, una estructura invisible que constituye gran parte de la masa de la galaxia.

Batrakov señaló que un cambio en la orientación del disco implica que muchas de las estrellas de la Vía Láctea, e incluso el propio Sol, pudieron haber seguido trayectorias muy diferentes a las actuales. Esto sugiere que la posición aparentemente estable del Sistema Solar dentro de la galaxia no siempre fue la misma a lo largo de su historia.

Los científicos destacan que la Vía Láctea representa el mejor laboratorio natural para estudiar la evolución de las galaxias y la materia oscura. Como los cambios de orientación del disco no ocurren en todos los sistemas galácticos, identificar este fenómeno en nuestra galaxia permite reconstruir con mayor precisión su pasado y compararlo con el de otras galaxias similares.

La investigación fue presentada durante la Reunión Nacional de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica, en Birmingham. Foto: Getty Images

Además, el estudio encontró que la rotación del halo estelar está estrechamente relacionada con la del halo de materia oscura, lo que sugiere que ambos evolucionaron de manera conjunta a medida que la Vía Láctea crecía mediante la incorporación de galaxias satélite.

En conjunto, estos hallazgos ofrecen una posible explicación para una de las características más inusuales de la Vía Láctea y aportan nuevas pistas sobre el proceso de formación y evolución de nuestra galaxia a lo largo de miles de millones de años.

*Con información de Europa Press