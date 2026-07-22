La forma más fácil de conectar el celular al televisor y disfrutar contenido en alta calidad sin usar cables

La tecnología ha evolucionado tanto que funciones que hace algunos años parecían imposibles, como transmitir el contenido del celular al televisor, hoy hacen parte de la vida cotidiana.

Esto es lo que pasa si llega a conectar el cable del internet en el puerto ‘equivocado’ del router

Cada vez más personas buscan disfrutar de una pantalla más grande para compartir fotografías y videos familiares durante reuniones, ver contenido de YouTube, TikTok, Instagram o Facebook con mayor comodidad, o reproducir películas, series y archivos almacenados en el dispositivo.

Aunque muchos televisores inteligentes incorporan esta función de forma nativa, no todos los hogares cuentan con un Smart TV. Por eso, existen diferentes alternativas para conectar el celular al televisor sin necesidad de comprar un equipo nuevo y aprovechar una experiencia de visualización mucho más cómoda.

De acuerdo con especialistas de Xataka, lo primero es verificar de qué forma pueden comunicarse ambos aparatos. La conexión puede hacerse mediante un cable o de manera inalámbrica, dependiendo de las características de cada uno.

Quienes tienen televisores convencionales también cuentan con alternativas para conectar el celular. Foto: Getty Images

Si el smartphone admite salida de video a través del puerto USB, la opción más estable es utilizar un cable USB a HDMI, ya que ofrece una buena calidad de imagen y una conexión sin interrupciones. Sin embargo, esta función no está disponible en la mayoría de los teléfonos Android.

En esos casos, una alternativa es recurrir a la proyección inalámbrica. Muchos Smart TV ya incluyen esta herramienta, mientras que, si el televisor no es compatible, es posible añadir esta función mediante dispositivos como Chromecast, Google TV o Amazon Fire TV, que permiten enviar el contenido del celular a la pantalla de forma sencilla y amplían las capacidades multimedia.

Si el televisor ya cuenta con la opción de proyección inalámbrica, no será necesario comprar accesorios adicionales. Basta con que el móvil y el TV estén conectados a la misma red wifi. Ahora, para comprobar que sirva, solo hay que abrir una aplicación compatible, como YouTube, y verificar si el televisor aparece entre los dispositivos disponibles para transmitir el contenido.

Cada vez más personas utilizan esta opción para disfrutar del contenido en una pantalla de mayor tamaño. Foto: Getty Images

Después, desde los ajustes del teléfono, se debe ingresar a la opción “Enviar”, “Transmitir” o una función similar, seleccionar el televisor y aceptar la conexión en la pantalla.

En algunos dispositivos también será necesario autorizar el permiso para compartir la pantalla. Cuando se quiera finalizar la transmisión, solo habrá que detenerla desde el panel de notificaciones del celular.