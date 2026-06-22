Los televisores inteligentes se han convertido en una pieza fundamental del entretenimiento en el hogar. Además de facilitar el acceso a plataformas de streaming, ofrecen mejor calidad de imagen, sonido más envolvente y una amplia variedad de tamaños y diseños para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Sin embargo, hay un elemento que suele pasar desapercibido y que puede marcar una gran diferencia en la experiencia de uso: los puertos HDMI.

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Aunque millones de personas los utilizan a diario para conectar distintos dispositivos al televisor, pocas conocen realmente todo el potencial de esta tecnología. Gracias a los puertos HDMI, es posible transmitir audio y video de alta calidad a través de un solo cable, lo que ha simplificado la conexión de consolas de videojuegos, computadores, reproductores multimedia y otros equipos.

HDMI, sigla de High-Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de Alta Definición), es un estándar diseñado para transmitir señales digitales de imagen y sonido entre dispositivos electrónicos. Antes de su aparición, era necesario utilizar varios cables para transportar ambos tipos de información. Con HDMI, todo viaja a través de una única conexión, facilitando la instalación y garantizando una mejor calidad de transmisión.

Con el paso de los años, esta tecnología ha evolucionado y actualmente existen diferentes versiones, entre ellas HDMI 2.0 y HDMI 2.1. Según explica PcComponentes, la principal diferencia entre ambas radica en la velocidad de transferencia de datos. Mientras HDMI 2.0 alcanza hasta 18 Gbps, HDMI 2.1 llega a 48 Gbps, lo que le permite transportar una mayor cantidad de información sin comprometer la calidad.

Los puertos HDMI son uno de los componentes más importantes porque permiten conectar dispositivos externos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Este aumento en el ancho de banda hace posible disfrutar de resoluciones y tasas de refresco más elevadas, como 4K a 144 Hz y 8K a 30 Hz. Incluso puede alcanzar hasta 10K a 120 Hz mediante compresión DSC. Estas capacidades convierten a HDMI 2.1 en una alternativa especialmente atractiva para los videojuegos y los contenidos de última generación.

Otra de sus ventajas es la compatibilidad con HDR dinámico, una tecnología que ajusta parámetros como el brillo, el contraste y el color escena por escena, ofreciendo imágenes más realistas y detalladas que las que puede proporcionar HDMI 2.0.

Antes de la llegada de HDMI, era necesario utilizar varios cables para transmitir la imagen y el sonido entre dispositivos. Foto: Getty Images

La evolución no se detiene ahí. La nueva especificación HDMI 2.2 promete llevar estas capacidades aún más lejos al duplicar el ancho de banda hasta los 96 Gbps. Esto permitirá alcanzar configuraciones como 4K a 480 Hz y 8K a 240 Hz, niveles pensados para los dispositivos más avanzados del futuro.

Además, incorpora mejoras en la sincronización entre audio y video mediante el protocolo LIP y amplía las posibilidades de sonido gracias a un soporte más avanzado de eARC. Aunque estas características posicionan a HDMI 2.2 como un fuerte competidor frente a otras tecnologías como DisplayPort 2.1, su adopción masiva todavía tomará tiempo, ya que fabricantes de televisores, consolas y otros dispositivos apenas comenzarán a incorporarlo en los próximos años.