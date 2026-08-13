Meta se enfrenta a millonario juicio en EE. UU. por acusaciones de hacer adictos a menores a Facebook e Instagram

Esta semana, Meta se enfrenta a un juicio contra una coalición de 29 estados de Estados Unidos, que acusa a la compañía de haber diseñado deliberadamente Facebook e Instagram para generar comportamientos adictivos entre los menores.

Condenan a Meta: juez de Estados Unidos impone una sanción histórica y nuevas restricciones

La matriz de Facebook e Instagram afronta en un tribunal federal de Oakland, California, una demanda conjunta presentada por 29 estados. El proceso pudo avanzar después de que el tribunal rechazara el último recurso de la compañía para intentar frenarlo.

Meta calcula que su exposición económica podría alcanzar los 1,4 billones de dólares, aunque los estados todavía no han revelado cuánto dinero reclamarán. La compañía considera esta cifra, cercana a su valor total de mercado, “descabellada” y sin precedentes.

El cálculo surge de acumular las sanciones previstas por distintas infracciones relacionadas con la protección de los consumidores y la privacidad. Según Meta, este método contabilizaría varias veces a los mismos adolescentes.

Meta calcula que su exposición económica podría llegar a 1,4 billones de dólares. Foto: NurPhoto via Getty Images

La selección del jurado comenzó este miércoles, mientras que los alegatos iniciales están previstos para el 18 de agosto. Se espera que el juicio se prolongue durante unas siete semanas y que la jueza Yvonne González Rogers, quien también lleva el caso de Elon Musk contra OpenAI, emita su decisión en octubre.

La demanda sostiene que Meta diseñó conscientemente algunas de sus funciones para mantener a los usuarios jóvenes conectados durante largos periodos, mediante mecanismos como el desplazamiento infinito de contenidos y las notificaciones constantes.

Los estados también acusan a la compañía de recopilar datos de menores de 13 años, en presunta violación de la legislación federal de privacidad, y de asegurar a los padres que sus plataformas eran seguras pese a que investigaciones internas apuntaban en otra dirección.

La compañía enfrenta una demanda presentada por una coalición de 29 estados de Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

La defensa de Meta, por su parte, argumenta que la denominada “adicción a las redes sociales” no constituye un diagnóstico psiquiátrico reconocido, una postura con la que busca cuestionar uno de los principales argumentos de los demandantes. Durante el proceso se espera que declaren el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri.

Además de la posible sanción económica, otro de los principales riesgos para la compañía sería tener que introducir cambios importantes en el funcionamiento de sus plataformas. Entre las medidas solicitadas por los estados se encuentran restricciones de edad, límites de tiempo para los menores, la eliminación del desplazamiento infinito y una reducción de las notificaciones, entre otras modificaciones.

*Con información de Europa Press