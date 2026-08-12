El dispositivo que debería tener en casa ante un terremoto: permite cargar el celular sin electricidad

Colombia atraviesa una emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, que afectó a varias ciudades del país. Ante situaciones de emergencia como un terremoto o un sismo, una interrupción del servicio eléctrico en el hogar podría dejar sin energía a dispositivos electrónicos esenciales, por lo que contar con alternativas que no dependan de un enchufe de pared podría resultar clave.

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Las baterías portátiles o power banks se han convertido en una de las alternativas más prácticas para mantener cargados dispositivos como celulares, tabletas y portátiles cuando se presenta una interrupción del servicio eléctrico en el hogar. Estas herramientas almacenan energía previamente y permiten recargar los equipos sin necesidad de conectarlos a un tomacorriente.

Uno de los aspectos más importantes al elegir una batería portátil es su capacidad, expresada en miliamperios-hora (mAh), ya que este dato permite estimar cuánta energía puede almacenar y cuántas recargas puede proporcionar.

Una batería portátil, también es conocida como cargador portátil o power bank. Foto: Getty Images

Para contar con una opción funcional durante una emergencia, se recomienda escoger un modelo que tenga capacidad suficiente para realizar al menos una carga completa del teléfono que se utiliza habitualmente, aunque una mayor capacidad permitirá disponer de varias recargas antes de que sea necesario volver a cargar la batería.

Para aprovechar una batería portátil de manera adecuada durante una emergencia, es importante que permanezca completamente cargada y lista antes de que ocurra un apagón. Para ello, debe conectarse previamente a una fuente de energía convencional utilizando el cable correspondiente.

Contar con alternativas sin depender de un enchufe de pared podría resultar clave. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Una vez preparada, la power bank puede utilizarse para recargar un celular mediante un cable compatible. Primero se conecta el cable a la salida USB de la batería portátil y luego al puerto de carga del dispositivo. Durante este proceso, es recomendable revisar los indicadores de ambos equipos para confirmar que la transferencia de energía se está realizando correctamente.

Muchas baterías portátiles cuentan con varios puertos USB, una característica que permite cargar diferentes dispositivos al mismo tiempo. Esta función puede resultar especialmente útil durante una emergencia, cuando varias personas necesitan mantener operativos sus celulares, linternas LED u otros equipos esenciales.

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Sin embargo, conectar varios dispositivos, especialmente aquellos de mayor consumo energético, podría reducir la velocidad de carga. Los celulares destinados a comunicarse con familiares, coordinar ayuda o contactar a los servicios de emergencia deberían mantenerse entre los dispositivos con mayor prioridad.