Perlas de Baily: el sorprendente fenómeno que aparecerá durante el eclipse del 12 de agosto y pocos podrán identificar

Durante el 12 de agosto de 2026, algunos países se preparan para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados: un eclipse solar total visible desde la península ibérica, evento que no se producía en más de un siglo.

Eclipse del 12 de agosto, ¿la Tierra perderá la gravedad durante siete segundos? Esto dice la NASA

Entre los aspectos que mayor expectación generan se encuentran las llamadas perlas de Baily, un fenómeno extremadamente breve, de apenas unos segundos, que destaca por su espectacularidad y por la forma en que transforma el cielo durante los instantes previos a la totalidad.

Las perlas de Baily aparecen como pequeños puntos de luz alrededor del borde oscuro de la Luna justo antes de que esta cubra por completo al Sol. El efecto también puede repetirse cuando la luz solar comienza a reaparecer al finalizar la fase total. Aunque, desde la Tierra, la Luna parece tener un borde uniforme, su relieve está lleno de montañas, cráteres y valles que permiten el paso de algunos rayos de luz.

Las perlas de Baily aparecen como pequeños puntos de luz alrededor del borde oscuro de la Luna justo antes de que esta cubra por completo al Sol. Foto: Getty Images/iStockphoto

Precisamente, esas irregularidades del relieve lunar son las responsables de crear el característico espectáculo. Mientras gran parte del disco solar permanece oculto detrás de la Luna, algunos rayos consiguen filtrarse. El resultado son pequeños destellos luminosos que aparecen alrededor del contorno lunar y que pueden dar la impresión de formar un collar o rosario de luces suspendido en el cielo.

Las perlas de Baily también están estrechamente relacionadas con otro de los efectos más llamativos de un eclipse solar total: el anillo de diamante. Este fenómeno ocurre cuando prácticamente toda la superficie visible del Sol queda cubierta y un último rayo logra atravesar una de las irregularidades del terreno lunar, produciendo un intenso punto de luz junto a la silueta oscura de la Luna.

¿Cómo y cuándo se verán las perlas de Baily?

Las perlas de Baily solo pueden observarse desde el interior de la franja de totalidad y durante unos pocos segundos. Aparecen justo antes de que el Sol quede completamente oculto, durante el llamado segundo contacto, y vuelven a aparecer cuando comienza a descubrirse, en el tercer contacto.

La duración de la totalidad dependerá de la ubicación: cerca del centro de la franja podrá aproximarse a los dos minutos, mientras que en otras zonas será mucho más corta, lo que influirá en la posibilidad de apreciar fenómenos como la corona solar y las llamadas sombras volantes.