Bancolombia hace llamado a extremar precauciones para evitar estafas digitales durante las donaciones por terremoto

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, así como en el departamento del Chocó, las donaciones se han convertido en una de las principales formas de apoyar a las personas damnificadas.

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Desde Bogotá y otras ciudades del país se han habilitado diferentes puntos de acopio para recibir alimentos, kits de primeros auxilios, artículos de aseo y otros elementos de primera necesidad. Estos recursos posteriormente son distribuidos entre las comunidades afectadas.

Sin embargo, quienes no pueden desplazarse hasta estos lugares también tienen la posibilidad de contribuir de manera virtual mediante los canales oficiales habilitados para realizar transferencias de dinero. En este contexto, las entidades financieras y expertos en seguridad digital han advertido sobre la importancia de extremar las precauciones, pues los ciberdelincuentes pueden aprovechar la situación para crear falsas campañas de ayuda y quedarse con el dinero de quienes buscan colaborar.

Bancolombia, por ejemplo, hizo un llamado a verificar cuidadosamente la información antes de realizar cualquier aporte. La entidad recordó que, en momentos de angustia y solidaridad, pueden aparecer colectas falsas, enlaces fraudulentos o códigos QR que redirigen a sitios diferentes de los anunciados.

Se han habilitado mecanismos digitales para realizar donaciones en línea. Foto: Getty Images

Por ello, recomendó buscar directamente el nombre oficial de la organización que recibe los recursos y comprobar tanto la identidad del destinatario como el número de cuenta y el valor que se va a transferir. También insistió en que nunca se deben compartir claves, códigos de seguridad ni datos confidenciales para realizar una donación.

Los delincuentes pueden recurrir además a mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales o llamadas telefónicas para difundir información falsa y generar un sentido de urgencia que lleve a las personas a actuar sin verificar.

Ante estas situaciones, la principal recomendación es mantener la calma y confirmar que la campaña, cuenta bancaria o enlace utilizado pertenece realmente a una organización autorizada. Así, además de brindar ayuda a quienes la necesitan, se reducen las posibilidades de que una donación termine en manos de estafadores.