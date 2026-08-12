Sale a la luz verdad detrás de video viral de supuesto edificio que colapsó por terremoto en Colombia: experto dio detalles

Los impresionantes videos de la tragedia que mantiene a Colombia en emergencia nacional han estremecido al país y al mundo. En redes sociales han circulado imágenes de edificios, casas y hoteles que se desplomaron en cuestión de segundos tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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En medio de esta avalancha de imágenes, un video en particular llamó la atención de los usuarios de redes sociales, especialmente en X. El clip, publicado con el mensaje: “Más de cien muertos en Colombia tras terremoto”, muestra una edificación que colapsa por completo en pocos segundos.

Aunque hasta el momento no se ha podido establecer el origen del material, en redes sociales comenzó a ser señalado como un contenido generado mediante inteligencia artificial (IA). Ante las dudas que despertó y el impacto que puede tener este tipo de imágenes durante una emergencia, SEMANA consultó a un experto para verificar su autenticidad y contribuir a evitar la propagación de desinformación que genere temor entre la población.

Ángel Salazar Velásquez, gerente de Ingeniería para Canales en América Latina de Check Point Software y especialista en IA, analizó detalladamente el material y concluyó que, en efecto, fue creado con IA.

El temblor en Colombia dejó varios edificios y viviendas colapsados en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: AP

“Podemos confirmar de manera categórica que el material audiovisual en cuestión no es auténtico y ha sido generado mediante herramientas de inteligencia artificial. En el panorama actual de amenazas digitales, la creación y distribución de contenido sintético durante situaciones de emergencia representa un riesgo severo de desinformación”, explicó Salazar Velásquez a SEMANA.

¿Cómo saber si el video del terremoto fue generado con IA?

El análisis realizado al clip permitió identificar diferentes señales que evidencian que no corresponde a una grabación real, sino a un montaje generado mediante herramientas de IA.

Uno de los principales indicios está en las anomalías físicas y los errores visuales que aparecen a lo largo de las imágenes. La estructura que se observa durante el supuesto colapso presenta comportamientos que no son compatibles con la física. Además, algunos elementos del entorno, como vehículos y personas, muestran texturas distorsionadas y cambios repentinos: aparecen de la nada, se deforman o incluso parecen disolverse.

De acuerdo con el experto, este tipo de inconsistencias son características de los contenidos generados de manera sintética y permiten identificar que las imágenes no fueron captadas por una cámara durante un hecho real.

El análisis también tuvo en cuenta la procedencia digital del archivo. En este caso, se identificaron huellas algorítmicas asociadas con contenido generado artificialmente y no se encontraron credenciales que permitieran establecer que el material correspondiera a una captura realizada de forma natural con una cámara u otro dispositivo.

Imagen real del impacto del terremoto en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Foto: Getty Images

Un llamado a verificar antes de compartir

La circulación de imágenes falsas durante una emergencia puede aumentar la confusión y el temor entre quienes buscan información sobre lo ocurrido. Por esta razón, es fundamental comprobar el origen y la autenticidad de cualquier video antes de compartirlo o presentarlo como una evidencia real.

En situaciones como la actual, este tipo de contenido que circula en redes sociales debe contrastarse con los reportes de las autoridades y los organismos oficiales. La recomendación es evitar amplificar videos cuyo origen no esté confirmado, especialmente cuando pueden contribuir a generar pánico o desinformación en medio de la emergencia nacional.