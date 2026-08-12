En medio de la destrucción que dejó el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia, la solidaridad se ha convertido en una de las principales fuerzas para enfrentar la emergencia. Ciudadanos, organismos de socorro, autoridades y voluntarios se han unido para atender a las comunidades afectadas, remover escombros y mantener la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Gásper, el perro bogotano que un día se perdió y hoy busca vida entre los escombros del terremoto en Cali

Cada esfuerzo resulta fundamental en una carrera contra el tiempo, en la que la unión y el compromiso pueden marcar la diferencia. En ese proceso hay unos grandes protagonistas: los héroes de cuatro patas, perros especialmente entrenados para la búsqueda y el rescate.

Gracias a su extraordinario olfato y su preparación, estos caninos recorren las zonas afectadas y ayudan a localizar a personas atrapadas bajo los escombros. Precisamente con esta misión, seis caninos del Ejército Nacional despliegan su capacidad y entrenamiento para apoyar la atención de la emergencia que enfrentan varias ciudades del país.

Junto a los soldados rescatistas, Urko, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala ponen su destreza y su extraordinario olfato al servicio de una misión que trabaja para apoyar la búsqueda y localización de personas en medio de los escombros dejados por el terremoto.

Estos héroes de cuatro patas han sido preparados para desempeñarse en escenarios de emergencia y recorrer zonas donde cada señal puede ser determinante. Su labor se convierte en un apoyo fundamental para los equipos de rescate, que trabajan contrarreloj para llegar hasta quienes necesitan ayuda. Por ello, hacen presencia en Cali, Pereira y Quibdó.

Expopet y la Alcaldía de Bogotá se unen para ayudar a animales afectados por el terremoto; así puede aportar

Otros héroes que están trabajando en medio de la tragedia

Así como estos miembros del Ejército trabajan para encontrar sobrevivientes, también lo hace Gásper, un pastor belga malinois especializado en búsqueda y rescate que fue enviado desde Bogotá para apoyar las labores en Cali.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó su trabajo en la capital y cómo podrá ayudar en las labores de localización, búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros en la ciudad vallecaucana.

Al grupo de caninos se suman las tres perritas que hacen parte del Cuerpo de Bomberos de Medellín: Sakura, Dalí y Mali, rescatistas que viajaron a Chocó para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas.

Junto con sus compañeros humanos, las especialistas de cuatro patas pondrán a prueba su entrenamiento durante las tareas de localización de sobrevivientes.