Este es el primer país del mundo sin perros callejeros: así es el modelo que cambió la vida de miles de animales

En muchos países del mundo es común ir por la calle y encontrarse con perros deambulando por las avenidas, una situación que se presenta por diversas razones, entre ellas, el abandono, la reproducción sin control y la falta de programas efectivos de esterilización.

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Cuando una mascota es abandonada o se pierde y no existen suficientes refugios o mecanismos de adopción, puede terminar viviendo en la calle. Además, los perros que no están esterilizados se reproducen rápidamente, haciendo que la población aumente en poco tiempo.

El problema también en algunos casos se relaciona con factores sociales y económicos. Hay lugares en los que las familias no cuentan con recursos suficientes para mantener a sus mascotas, mientras que la adopción y la tenencia responsable no son suficientemente promovidas.

El aumento de perros callejeros se genera por diversas razones, entre ellas, el abandono.

A esto se suma la falta de políticas públicas permanentes para esterilizar, identificar, vacunar y rescatar a los animales, lo que permite que el ciclo del abandono y la reproducción continúe.

Sin embargo, esta problemática fue erradicada de un país europeo que se convirtió en el primero en tener cero perros que habitan de forma permanente en la calle. Se trata de Holanda, donde estos animales son muy apreciados, con unos cuidados importantes que le permiten hacer la diferencia.

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¿Cómo lo hizo?

Las autoridades de este país pusieron en marcha un programa conocido como CNVR, que se centra en recoger, esterilizar, vacunar y liberar, el cual es financiado por el gobierno, un modelo que es considerado por organizaciones internacionales de protección animal como una de las estrategias más eficaces para abordar el problema de los perros sin hogar.

A esta iniciativa se sumaron medidas para fomentar la adopción. En varios municipios se incrementaron los impuestos aplicados a la compra de perros en tiendas, lo que llevó a que adoptar un animal procedente de un refugio se convirtiera en una alternativa más atractiva para muchas familias.

De igual forma, el país cuenta con policía especializada en protección animal, encargada de investigar casos de maltrato, atender denuncias y rescatar animales que se encuentren en situaciones de peligro.

Gracias a estas y otras medidas, los Países Bajos han logrado rescatar a cientos de miles de perros de las calles y fomentar una cultura en la que la adopción y el bienestar animal ocupan un lugar cada vez más importante. Actualmente, aproximadamente uno de cada cinco habitantes del país tiene un perro, que se convierte en el mejor animal de compañía.