Video del momento exacto del rescate de un perro atrapado en los escombros tras el terremoto en Colombia

Tras el terremoto registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, los equipos de emergencia concentran sus actividades en la extracción de sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas. Las labores de socorro abarcan la localización de ciudadanos y la atención de animales atrapados entre los restos de las edificaciones en las zonas de mayor impacto.

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Para atender la contingencia en el suroccidente del país, delegaciones de rescate procedentes de diversas ciudades se trasladaron a Cali, capital del Valle del Cauca. Los brigadistas adelantan maniobras continuas de remoción de materiales en los puntos donde se reporta la presencia de personas e insumos biológicos con vida.

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En medio de los operativos desplegados en la zona urbana, las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cali registraron la extracción con vida de un perro que permanecía bajo los escombros. El procedimiento fue documentado durante la revisión de los predios afectados, sumándose a los registros en video sobre la liberación de adultos y menores en la ciudad.

Balance oficial de víctimas y estructuras afectadas

Frente al avance de las maniobras en el perímetro urbano, la administración municipal entregó una actualización de los datos consolidados desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). Las autoridades locales confirmaron la llegada de refuerzos técnicos de otras regiones para fortalecer las cuadrillas que operan en los frentes de trabajo.

Respecto a los resultados de las primeras jornadas de intervención, el alcalde de Cali declaró: “86 personas fueron rescatadas tras el terremoto que afectó a varias ciudades del país; salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad y continuaremos las operaciones sin interrupción”.

El reporte preliminar oficial indica la presencia de 239 personas atrapadas, 949 heridos y 95 fallecidos en la capital del departamento. Asimismo, los organismos de control contabilizaron 45 estructuras con colapso total o parcial, además de 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura.

Coordinación de la respuesta humanitaria desde el PMU

86 personas han sido rescatadas en Cali tras el terremoto registrado ayer que afectó varias ciudades en Colombia. Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad.



Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos… pic.twitter.com/U53E2W2ljY — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Las agencias de ayuda mantienen la evaluación de riesgos en las áreas residenciales para determinar la estabilidad de los predios adyacentes a las zonas de colapso. El Gobierno distrital reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar el acceso de la maquinaria pesada y el personal de salud a los sectores críticos.

Sobre el compromiso de las instituciones de socorro ante la emergencia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, concluyó: “Desde el Puesto de Mando Unificado mantenemos la coordinación de la búsqueda junto a equipos especializados, trabajando por cada vida mientras exista la posibilidad de rescate”.