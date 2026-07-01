De una alcantarilla a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá: la enternecedora historia de Bruno

El Cuerpo de Oficiales de Bomberos de Bogotá dio a conocer la historia de Bruno, un perro de raza mestiza, que es miembro permanente de la estación ubicada en el Centro Histórico de la capital.

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El animal fue integrado a las dinámicas cotidianas del personal de emergencias tras ser localizado en una estructura subterránea de la ciudad. Su presencia en las instalaciones motivó el diseño de actividades educativas dirigidas a la comunidad vecinal del sector.

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Labores de acompañamiento y dinámicas de seguridad comunitaria

Las actividades del canino incluyen la participación en los talleres pedagógicos denominados Bomberitos, orientados a la formación de niños en prevención de riesgos. El personal civil que asiste a las jornadas de capacitación interactúa con el animal durante las simulaciones de evacuación.

De igual manera, los funcionarios del establecimiento técnico reportan que el ejemplar permanece en las áreas de acceso durante los relevos de la guardia diaria.

Bruno, el perro mestizo que apoya los talleres educativos. Foto: Bomberos de Bogotá

El jefe de la estación de bomberos Centro Histórico, sargento Carlos Torres, explicó que “fue un perro que fue rescatado de una alcantarilla y desde ese momento se convirtió en nuestro acompañante”.

“No es un dálmata, es un perro criollo, pero nos apoya con todos los cursos de Bomberitos. Él acompaña los ejercicios y está pendiente del personal que llega a visitarnos. Adicionalmente, Bruno restringe el ingreso de animales ajenos a la estación, y los vecinos del sector lo reconocen y respetan”, concluyó el sargento.

Bruno cumple con órdenes básicas de entrenamiento, ofrece respuestas de saludo y acompaña las jornadas de inspección preventiva en el perímetro de la localidad.

Promoción de la adopción de animales domésticos sin raza

La dirección de la institución bomberil aprovechó el registro del caso para emitir un pronunciamiento sobre la importancia de la adopción responsable de mascotas. La entidad pública enfatizó que los perros mestizos o sin pedigrí cuentan con las capacidades adaptativas necesarias para incorporarse a entornos institucionales o familiares.

Los rescatistas del cuerpo supervisan el cuidado médico, los esquemas de vacunación y la alimentación del animal dentro del recinto.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá concluyó en su mensaje institucional: “Los animales sin raza definida representan opciones idóneas para brindar compañía en los hogares. Invitamos a la ciudadanía a adoptar a los animales que no disponen de un espacio habitacional estable”.