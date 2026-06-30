Perros rescatistas en Venezuela: estos son los países que enviaron perros para la búsqueda de desaparecidos

Luego de que se registraran dos fuertes terremotos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, varios países activaron misiones de ayuda internacional para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Él es Rambo, el perro rescatista de El Salvador que pasó del maltrato y el abandono a ser un héroe en Venezuela, tras terremotos

En las diferentes delegaciones enviadas, resaltan los perros rescatistas, animales entrenados para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, gracias a su extraordinario olfato y su capacidad de trabajo en condiciones extremas.

Uno de los equipos más numerosos llegó desde México. En total, fueron enviados 22 perros especializados que pertenecen a distintas corporaciones de emergencia.

Entre ellos están los llamados hijos de Athos, el famoso perro rescatista cuya historia marcó a miles de personas; además de Arkadas, un perro considerado heredero del legado de Proteo, el pastor alemán que ganó reconocimiento internacional luego de participar en labores humanitarias en Turquía después del sismo devastador de 2023.

Los equipos mexicanos trabajan junto a personal de protección civil, bomberos y especialistas en estructuras colapsadas. Estos perros fueron preparados durante años para detectar personas con vida, recorrer escenarios de alto riesgo y responder rápidamente las órdenes de sus manejadores.

Su entrenamiento incluye simulaciones constantes que fortalecen tanto sus habilidades físicas como su capacidad para desenvolverse en ambientes difíciles.

México no fue el único país que respondió al llamado. Otras naciones latinoamericanas también enviaron unidades de rescate con perros especializados para reforzar las operaciones en distintas regiones venezolanas, como Colombia y Argentina.

La cooperación internacional busca acelerar la localización de sobrevivientes durante las primeras horas posteriores al desastre, un periodo considerado de decisión para aumentar las probabilidades de encontrar personas con vida.

Así, la presencia de estos animales también representa un reconocimiento al papel que desempeñan los rescatistas caninos durante las emergencias. Más allá de la tecnología disponible, los perros siguen siendo aliados fundamentales para identificar rastros humanos en lugares donde el acceso resulta complicado para los rescatistas.

Historias como las de Athos, Proteo y ahora Arkadas han contribuido a destacar el trabajo de estos ejemplares y de los entrenadores que dedican años a prepararlos para actuar cuando ocurre una tragedia.

Él es Dastan, el perro colombiano que enfrenta la tragedia en Venezuela, y es experto en encontrar personas bajo escombros

Su participación en Venezuela vuelve a demostrar que la coordinación entre países y la experiencia de los equipos especializados pueden marcar una diferencia importante durante las labores de búsqueda.

Mientras continúan los operativos, estos perros recorren edificios colapsados, viviendas afectadas y otros puntos críticos con dos grandes propósitos: encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas y ofrecer una esperanza más para las familias que esperan noticias de sus seres queridos.