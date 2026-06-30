¿Cuántos muertos van en el terremoto de Venezuela este martes, 30 de junio?

A casi una semana de una de las mayores tragedias registradas en la historia reciente de Venezuela, el número de víctimas continúa en aumento.

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Las autoridades prevén que la cifra siga creciendo en los próximos días a medida que avanzan las labores de remoción de escombros y recuperación de cuerpos en las zonas más afectadas.

El más reciente balance oficial señala que al menos 1.719 personas han muerto y 5.034 resultaron heridas tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. La actualización fue entregada el lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, dijo Rodríguez al presentar el reporte diario de las autoridades. Además, confirmó que el número de heridos aumentó a 5.034. Por su parte, Naciones Unidas estima que podrían existir hasta 50.000 personas desaparecidas.

Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados ​​tras los terremotos que afectaron a La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

No obstante, el portal ciudadano Desaparecidos Terremoto Venezuela, creado para que familiares reporten y busquen a personas cuyo paradero se desconoce, registra una cifra aún mayor.

Según su más reciente actualización, 58.380 personas continúan sin poder ser contactadas por sus seres queridos.

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Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas, donde las autoridades consideran que aún podría haber un número importante de personas atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, con el paso de las horas disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes.

Aunque no existe un límite de tiempo establecido para hallar personas con vida tras un terremoto, las posibilidades dependen de factores como el acceso a bolsas de aire, la disponibilidad de agua, la gravedad de las lesiones y las condiciones en las que haya quedado atrapada cada víctima.

La NASA identificó miles de estructuras con daños severos mediante imágenes satelitales. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

A lo largo de la historia se han registrado casos excepcionales de supervivencia. Uno de los más conocidos es el de Naqsha Bibi, una mujer de 40 años que logró sobrevivir durante dos meses bajo los escombros de su vivienda tras el terremoto que sacudió Pakistán en 2005.

Casos como este mantienen la esperanza de los equipos de rescate y de los familiares que aún buscan a sus seres queridos.

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La magnitud de la devastación también quedó reflejada en una evaluación preliminar realizada por la NASA con imágenes satelitales.

Según el informe, más de 58.000 edificios habrían resultado dañados o completamente destruidos por los terremotos que afectaron el norte de Venezuela, una cifra que da cuenta del alcance de la catástrofe y de los enormes retos que enfrentará el país durante las labores de recuperación.

*Con información de AFP.