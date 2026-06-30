Diosdado Cabello protagoniza fuerte discusión con un rescatista estadounidense en pleno operativo de búsqueda. Este es el video

El ministro de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, protagonizó un momento incómodo en medio de las labores de rescate que llevan a cabo autoridades norteamericanas y locales tras el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

Venezuela a la espera de un milagro: las impresionantes cifras de la destrucción y las víctimas del doble terremoto

En el marco de las críticas que ha recibido el gobierno interino de Delcy Rodríguez, por la inacción por parte de las autoridades venezolanas para agilizar el proceso de rescate y búsqueda de personas afectadas por el terremoto, se hizo viral un video en redes sociales.

En el video que fue grabado por la ciudadanía se puede apreciar al ministro de Venezuela, al parecer, impidiendo el paso de un grupo de rescatistas norteamericanos al lugar de la tragedia, mientras el rescatista parece enojado por la situación.

🚨URGENTE

DIOSDADO NO DEJA PASAR AYUDA DE ESTADOS UNIDOS TOMA CARTA EN EL ASUNTO pic.twitter.com/sHky26rNgB — cheo0607 (@cheo070777) June 28, 2026

El rescatista norteamericano increpa a Diosdado Cabello mientras intenta explicarle que necesita pasar para continuar con el trabajo de búsqueda, mientras Cabello le explica el motivo por el que no podría pasar.

“Back up, back up”, dice el rescatista que no hace parte de la fuerza militar ni de policía sino que es enviado directo del Departamento de Estado para búsqueda y rescate, quien intenta abrirse espacio hacia un punto donde según dice, aún hay gente con vida.

“Hay alguien justo aquí que está gritando auxilio”, le dice Diosdado Cabello mientras apunta con su mano al lugar donde están trabajando los equipos de rescate.

El funcionario se mantiene en las inmediaciones del área acordonada mientras la confrontación se torna progresivamente más tensa. En una segunda grabación, captada desde una perspectiva distinta y divulgada más tarde, se oye nuevamente al rescatista insistir: “Back up, back up”, mostrando un evidente malestar ante lo que estaba ocurriendo.

Diosdado Cabello discute con un rescatista estadoundiense Foto: X/@cheo070777

Antes de poner fin al intercambio, el miembro del equipo de Estados Unidos expresó su descontento con una corta pero contundente declaración: “No estoy feliz con esta situación”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la controversia protagonizada por Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del régimen venezolano, y un rescatista estadounidense en medio de la tragedia desatada en Venezuela por los devastadores terremotos registrados el pasado miércoles, 24 de junio.

Venezuela: este es el impactante número de edificios colapsados por el doble terremoto, según la NASA

En una respuesta enviada a NTN24, la cartera estadounidense, liderada por Marco Rubio, señaló que el “incidente se resolvió”, luego del altercado que fue grabado en video y posteriormente se viralizó en las redes sociales.

“Hubo un desafortunado malentendido entre un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano de EE. UU. y las autoridades interinas venezolanas”, indicó el Departamento de Estado a NTN24.

Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados ​​tras los terremotos que afectaron a La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

“Ambas partes estaban claramente tratando de salvar vidas tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada”, añadió.