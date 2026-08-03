Diosdado Cabello dio sorpresivo mensaje en medio del inicio de los diálogos con la oposición en Venezuela

Los diálogos entre el gobierno interino y delegados de la oposición son una “ganancia” para la estabilidad de Venezuela, dijo el lunes el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, al referirse a las negociaciones apoyadas por Estados Unidos que se espera que inicien en los próximos días en medio de una gran expectativa.

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Tras siete meses después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, delegados de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y opositores tendrán una primera ronda de diálogo presencial esta semana en Caracas en una fecha que no ha sido divulgada por ninguna de las partes.

Las conversaciones se producen sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, quienes han dicho que no obstaculizarán el proceso de diálogo entre las partes, a pesar de las dudas que se sembraron por sus ausencias.

Diosdado Cabello, ministro de Venezuela Foto: X/@ConElMazoDando

Los temas a tratar en el primer encuentro serán la “atención” del doble terremoto del 24 de junio que ha dejado oficialmente más de 6.000 muertos, el “fortalecimiento de la democracia”, y “derechos y garantías políticas” para todos los movimientos políticos del país en un proceso que se espera de parte de la oposición y Estados que termine en unas elecciones democráticas.

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Machado reclama el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 tras las cuales Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo, en medio de denuncias probadas de fraude y protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos en todo el país en medio de una gran represión.

Diosdado Cabello habló sobre los diálogos con la oposición. Foto: GETTY IMAGES

“Lo que ocurre es que hay sectores opositores que creen que es diálogo de capitulación y no es así, diálogo aceptamos, dos, tres, cuatro, cinco, lo que tenga que aceptarse con argumentos en la mano”, dijo Cabello en sus declaraciones del lunes el secretario del movimiento gobernante chavista Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv).

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“Aquí recuerden que muchos de los que están ahí con los sectores de la oposición crearon el estatuto de la transición para violar la Constitución, ahora vienen con esta Constitución en la mano, para nosotros ya es ganancia, para el país es ganancia, para la estabilidad es ganancia”, afirmó el poderoso dirigente por cuya captura Estados Unidos pide 25 millones de dólares por cargos ligados al narcotráfico.

Con información de AFP.