Muertos en Venezuela por terremotos superan los 6.000. Este es el parte oficial de las autoridades

La cifra de muertos que ha dejado el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.125, según el balance oficial divulgado el lunes 3 de agosto por el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también es hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

Mientras tanto, decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5, que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales. El balance anterior, divulgado el 24 de julio, daba cuenta de 5.546 muertos.

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Según declaraciones del gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, a medios locales, quedan cerca de 1.400 desaparecidos. Sin embargo, la cifra real en todo el país sigue siendo un misterio, ya que el régimen venezolano nunca ha publicado datos concretos al respecto.

Escombros después de los 2 terremotos de Venezuela. Foto: Getty Images

Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de “alto riesgo” para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como “viviendas restringidas”. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se trasladaron a casas de familiares o amigos.

La semana pasada, el Gobierno inició un proceso de demoliciones controladas en estructuras que estaban a punto de derrumbarse luego de los sismos. Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero de La Guaira.

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Con el objetivo de agilizar la renta de apartamentos para enfrentar la demanda de vivienda de las personas que perdieron su hogar, el Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamiento que busca aumentar la oferta de inmuebles.

Terremoto en Venezuela deja más de 6.000 muertos. Foto: AFP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo más temprano este lunes que la recién aprobada ley permitirá relaciones de “ganar-ganar” entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar. Ello, tras décadas de incertidumbre entre propietarios por invasiones de inmuebles en medio de la falta de seguridad jurídica para recuperarlos.

La norma pone fin a una ley restrictiva que en dos décadas de chavismo desincentivó el alquiler. “Estamos estimando alrededor de 400.000 viviendas que puedan ser beneficiadas por esta ley”, dijo Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos.

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Rodríguez anunció también que su Gobierno prevé entregar unas 4.000 viviendas antes de que termine el año y que ofrecerá financiamiento para la adquisición de inmuebles destinados a los afectados por los terremotos más devastadores en la historia reciente del país.

Con información de AFP.