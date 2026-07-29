Así es la historia de Bailey, el perro que pasó 29 días sepultado tras los devastadores sismos en Venezuela

En medio de las labores de búsqueda que continúan más de un mes después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, los equipos de rescate protagonizaron uno de los hallazgos más inesperados desde que ocurrió la tragedia: Bailey, un perro que permaneció atrapado durante 29 días bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, fue encontrado con vida.

El rescate ocurrió en Catia La Mar, una de las zonas más golpeadas por los sismos del pasado 24 de junio. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los rescatistas logran sacar al animal de entre las ruinas y le ofrecen agua, tras casi un mes de encierro. Las imágenes rápidamente se viralizaron y se convirtieron en un símbolo de esperanza para miles de venezolanos.

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Bailey forma parte de la familia de Victoria Isabel Rengel, una niña de 11 años que sobrevivió al colapso del edificio, pero perdió a su madre y a su abuela durante el desastre. Según reportes de medios locales e internacionales, el perro fue hallado cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos de sus familiares fallecidos.

Bailey, rescatado tras los sismos en Venezuela, presentaba un cuadro severo de deshidratación y lesiones oculares. Foto: Captura de pantalla de X

La menor relató que, cuando le informaron que habían encontrado un perro blanco entre los escombros, corrió hasta el lugar con la esperanza de que fuera su mascota. Aunque Bailey estaba desorientado y debilitado, finalmente pudo reencontrarse con su familia tras ser trasladado a una clínica veterinaria para su tratamiento.

Veterinarios que atendieron al animal calificaron el caso como un “milagro”. Bailey presentaba un cuadro severo de deshidratación y algunas lesiones oculares, pero los especialistas consideran que podrá recuperarse completamente y su condición actual es estable.

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El hallazgo ha llamado la atención porque se produjo casi cuatro semanas después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que destruyeron amplias zonas de La Guaira y otras regiones del vecino país. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes en ese tiempo eran extremadamente bajas, de acuerdo con los rescatistas.

Los especialistas consideran que Bailey podrá recuperarse completamente. Su condición actual es estable. Foto: Captura de pantalla de X

Los terremotos del 24 de junio son considerados uno de los peores desastres naturales registrados en Venezuela en las últimas décadas. Las cifras oficiales superan los 5.500 fallecidos y más de 16.000 heridos, mientras continúan las labores de remoción de escombros en distintas localidades afectadas.

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Durante las primeras semanas posteriores al desastre se registraron varios rescates de personas y animales atrapados bajo edificios colapsados. Sin embargo, conforme han avanzado los días, las operaciones se han concentrado principalmente en la recuperación de cuerpos.