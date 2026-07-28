El Gobierno de Venezuela anunció este martes, 28 de julio, que citó al embajador de la República Islámica de Irán en Caracas para hacerle entrega de una nota de protesta, a raíz de las recientes declaraciones realizadas por el canciller iraní, Abbas Aragchi, en referencia a Venezuela.

Estados Unidos toma decisión clave sobre restricciones a Venezuela en medio de diálogos con Delcy Rodríguez

La medida fue adoptada luego de que la Cancillería venezolana calificara como “despectivas e impropias” algunas de las expresiones del funcionario iraní hacia las autoridades y las instituciones del país.

Mediante un comunicado difundido en X, el organismo exigió el “cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

🗣️#Atención | Hoy, fue convocado a la cancillería venezolana el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela para hacer entrega de nota de protesta por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela



Hilo 👇 pic.twitter.com/XKzZndcVE8 — Min.Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@Cancilleria_ve) July 29, 2026

“El gobierno venezolano reitera su posición acerca de las bases de las relaciones entre todos los países: el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del Derecho Internacional que han orientado históricamente las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán”, dice el comunicado.

Las declaraciones que provocaron el malestar de Caracas fueron pronunciadas por Aragchi en medio de sus comentarios sobre las tensiones que mantienen Irán y Estados Unidos.

“Esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todas las demás se asustan y retroceden”, manifestó el canciller iraní.

Frente a esta situación, el Ejecutivo venezolano volvió a defender que los vínculos entre países deben desarrollarse sobre la base del respeto recíproco, la igualdad soberana y la ausencia de interferencia en los asuntos internos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

La relación entre Venezuela e Irán ha sido históricamente muy estrecha, pero después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 entró en una etapa más pragmática y menos ideologizada, especialmente por el giro de Caracas hacia Washington bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

El acercamiento entre Caracas y Teherán se profundizó durante el gobierno de Hugo Chávez, desde 1999.

Revelan los audios de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello horas después del terremoto que azotó a Venezuela

Ambos gobiernos compartían una fuerte oposición a Estados Unidos, una visión de política exterior basada en un mundo “multipolar” y una relación estrecha dentro de organismos como la OPEP y el Movimiento de Países No Alineados.

Con Maduro, esa alianza continuó y se amplió a petróleo, petroquímica, gas, agricultura, tecnología, transporte, alimentación, salud y cooperación científica, entre otros sectores.

Nicolás Maduro se reunió y acordó cooperación con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Foto: AFP. Foto: AFP

En 2025, Caracas seguía describiendo oficialmente a Teherán como un socio estratégico