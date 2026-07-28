Potente terremoto en Japón: Aumenta el número de muertos y heridos. Este es el balance oficial

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró que el número de muertos por el potente terremoto que azotó la prefectura de Kumamoto ascendió a 13, incluyendo fallecimientos que aún se investigan para determinar si están relacionados con el temblor de magnitud 7,1, informó la emisora ​​pública NHK.

Según datos preliminares, la cifra de heridos supera los 200.

Emergencia por terremoto en Japón: centro comercial colapsó y numerosas personas estarían atrapadas

La policía informó antes que no se han podido contactar con una treintena de trabajadores del centro comercial.

Según autoridades locales consultadas por NHK, otras tres personas se encontraban en estado de paro cardiopulmonar: una en el centro comercial y otras dos en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó una chimenea.

Esta imagen aérea muestra el centro comercial AEON dañado tras un terremoto en Kashima, prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, el martes 28 de julio de 2026. Foto: undefined/Kyodo News via AP

Según la cadena de televisión privada TBS, un “número considerable” de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

La agencia Kyodo News reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda e indicó que otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital, todas conscientes.

El temblor, ocurrido a las 04:27 p.m. en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una serie de réplicas siguió, incluida una de magnitud 6,1 a las 05:08 p.m., y las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente.

Esta imagen aérea muestra una sección de la autopista de Kyushu dañada por el terremoto en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, el lunes 28 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP) Foto: undefined/Kyodo News via AP

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón. Impactantes imágenes y videos del sismo

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y representa aproximadamente el 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

Esta imagen aérea muestra una chimenea de la planta de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, que colapsó durante el terremoto ocurrido el martes 28 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP) Foto: undefined/Kyodo News via AP

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

Con información de AFP*