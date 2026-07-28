La derechista Keiko Fujimori tomó posesión de la Presidencia de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, con el reto de enfrentar el crimen organizado que azota al país y que ella ha prometido acabar con un gobierno de mano dura.

Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú y da inicio a un nuevo gobierno

La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de perder en el balotaje tres elecciones consecutivas previas desde 2011.

Decenas de mandatarios y políticos de todo el mundo le enviaron un mensaje de felicitación a la nueva presidenta, incluso el gobierno de Delcy Rodríguez, que envió un comunicado a través de la Cancillería.

“La República Bolivariana de Venezuela extiende sus más fraternales felicitaciones al pueblo de la República del Perú con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de la Proclamación de su Independencia”, dice el texto.

La República Bolivariana de Venezuela extiende sus más fraternales felicitaciones al pueblo de la República del Perú con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de su independencia. Asimismo, felicita al pueblo peruano por la toma de posesión de su presidenta electa,… pic.twitter.com/DQWHcNUtWV — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 28, 2026

“Venezuela rinde homenaje, en esta fecha histórica, a la gesta emancipadora iniciada por Túpac Amaru II, héroe de legado indeleble, y culminada por nuestro Padre Libertador, Simón Bolívar, junto a grandes hombres y mujeres que, con su valentía y sacrificio, contribuyeron a consolidar el nacimiento de la República del Perú y a sellar la independencia de Nuestra América para la construcción de una región libre y soberana”, agrega el escrito.

“Al conmemorar esta significativa fecha, Venezuela aprovecha también la ocasión para felicitar al pueblo del Perú por la toma de posesión de su presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, a quien deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones”, concluye el comunicado.

En 2026, Keiko Fujimori llegó a la Presidencia de Perú tras postularse en 2011, 2016 y 2021. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El pasado 24 de julio, Perú y Venezuela acordaron iniciar un “proceso progresivo” de “reanudación” de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2024 luego de que el Gobierno peruano calificara de “fraude” la reelección de Nicolás Maduro.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales”, señalaron en un comunicado conjunto.

Después de Colombia, Perú es el mayor receptor de migrantes venezolanos. Más de 1,6 millones viven en el país andino.

El acercamiento diplomático ocurrió cuatro días antes de un cambio de Gobierno en Perú.

Keiko Fujimori elige a sus principales ministros antes de asumir como presidenta de Perú

La exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

“Venezuela debe estar inserta en el relacionamiento internacional desde la diplomacia bolivariana de paz”, reaccionó la mandataria durante un acto militar la tarde del viernes.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Foto: X/prensapresidencial

En julio de 2024, el entonces mandatario Maduro rompió relaciones con Perú luego de que el canciller peruano considerara que hubo un “fraude” en su cuestionada reelección.