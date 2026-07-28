Cuba responde a Abelardo De La Espriella tras anuncio de ruptura de relaciones con la dictadura de la isla

El gobierno del régimen de Cuba respondió este martes al anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de romper relaciones con La Habana y cerrar la embajada colombiana en la isla.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano acusó al próximo mandatario colombiano de actuar en subordinación a la política exterior de Estados Unidos y calificó la decisión como una medida “hostil e infundada”.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella Otero, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con nuestro país”, señaló la Cancillería.

La reacción se produce dos días después de que De La Espriella anunciara que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, pondrá fin a las relaciones diplomáticas con Cuba, una de las decisiones de política exterior más drásticas anticipadas por el mandatario electo.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

En el comunicado, el régimen cubano afirmó que una eventual ruptura diplomática carece de justificación y sostuvo que responde a una estrategia impulsada desde Estados Unidos.

“De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La administración cubana sostuvo que las relaciones entre ambos países han estado marcadas históricamente por la cooperación y aseguró que existen avances importantes en áreas económicas, académicas y comerciales.

“Con Colombia existe una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos”, señaló el comunicado. La Cancillería también añadió que Cuba ha mantenido un interés permanente en fortalecer esos vínculos y lamentó que el futuro gobierno colombiano pretenda romperlos.

Cuba, Havana Centro, Cuban flag Foto: Getty Images

La Habana afirmó que ha apoyado durante décadas los esfuerzos para alcanzar una solución negociada al conflicto armado colombiano y aseguró que continuará cumpliendo los compromisos adquiridos en ese marco. “Cuba honrará sus compromisos con los jóvenes que estudian Medicina en nuestro país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016”, indicó el Ministerio.

El mandatario electo de los colombianos anunció que durante su gobierno se romperá la relación de Colombia con gobiernos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que ha calificado reiteradamente como dictaduras.

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Pese al duro tono del comunicado, Cuba aseguró que la decisión anunciada por De La Espriella no representa el sentir del pueblo colombiano y concluyó defendiendo la relación histórica entre ambas naciones. “La hermandad de ambos pueblos y naciones se impondrá a todo intento por afectarla”, afirmó la Cancillería cubana.