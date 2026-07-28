Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, rechazó ruptura de relaciones diplomáticas de De La Espriella: “A Cuba, faro moral de la humanidad, debemos infinita gratitud”

Rodrigo Londoño se pronunció sobre el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella de romper las relaciones diplomáticas con Cuba y expresó su rechazo a esa decisión, al destacar el respaldo que, según él, la isla ha brindado a Colombia.

A través de un mensaje público, el excomandante de las Farc hizo un llamado a la reflexión frente a la medida anunciada por el próximo gobierno y defendió el papel que ha desempeñado Cuba en distintos momentos de la historia reciente del país.

“Llamo a la reflexión sobre la ruptura anunciada de relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba es un país amigo, con un pueblo heroico y un gobierno solidario con la paz de Colombia”, afirmó.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció contra Estados Unidos. Foto: AP/Getty Images

Londoño también exaltó el papel de La Habana como sede de los diálogos que condujeron al Acuerdo de Paz de 2016 y aseguró que Colombia tiene una deuda de gratitud con ese país. “A Cuba, faro moral de la humanidad, debemos infinita gratitud”, manifestó.

El exjefe guerrillero concluyó su mensaje reiterando su defensa de los vínculos entre ambas naciones. “Cuba y Colombia, países hermanos”, escribió.

Barranquilla sería protagonista de la primera iniciativa del nuevo gobierno. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

Las declaraciones se conocen después de que Abelardo De La Espriella anunciara que, una vez asuma la Presidencia, romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, una decisión que ha generado reacciones tanto de sectores afines al nuevo gobierno como de figuras que respaldan el proceso de paz.