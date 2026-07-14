Timochenko habla de sus viajes por el mundo: “Tengo casi el pasaporte lleno”

Rodrigo Londoño, conocido públicamente como Timochenko, se refirió por primera vez al polémico viaje que realizó la semana pasada a España con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reprochado por Abelardo De La Espriella, presidente electo.

En una alocución dominical, el nuevo jefe de Estado pronunció: “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”.

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En la misma comunicación, el mandatario electo indicó que va a trabajar para que Londoño pague por los hechos en los que está relacionado: “Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes”.

Las declaraciones de Abelardo De La Espriella generaron un gran revuelo entre la opinión pública colombiana y desempolvaron la idea de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que juzga los crímenes cometidos por las extintas Farc-EP.

Rodrigo Londoño y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

Rodrigo Londoño se refirió al episodio de su viaje a España en un foro organizado por la Contraloría en Bogotá y reveló los detalles de la agenda internacional que tiene por ser el último líder del extinto grupo armado ilegal.

Comenzó diciendo: “Les decía en varias oportunidades que tengo de hablar con los firmantes, les he dicho: ‘He tenido el privilegio, por haber sido quien me tocó estampar la firma a nombre de todos ellos, pues soy al que invitan a distintos eventos internacionales’”.

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Y continuó afirmando: “Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España. Tengo el pasaporte casi lleno. Yo pensé que se iban a escandalizar por un viaje... no recuerdo la fecha, fui a Moscú (Rusia) y a un congreso antifascista, que eso sí debió haber dado motivación para que se hubiera especulado bastante sobre eso”. En la misma conversación, Londoño indicó que también visitó París (Francia) junto al expresidente Juan Manuel Santos.

La polémica sigue creciendo. En un reciente trino, Abelardo De La Espriella insistió: “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación”.