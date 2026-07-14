La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a la posibilidad de modificar o no implementar el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado con las Farc en 2016.

Según afirmó, el presidente entrante, Abelardo De La Espriella, tiene la obligación de implementar ese acuerdo.

“El próximo presidente tiene la obligación de cumplir e implementar el Acuerdo Final de Paz”, aseguró la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Marín manifestó que se trata de una obligación constitucional. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno entrante para que, más allá de los ajustes que se deban hacer en las consejerías y los ministerios, no haya retrocesos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz ni en la protección de los derechos humanos.

“Lo importante es que los programas no desaparezcan. Hay instituciones e instancias muy importantes que han estado desde la Constitución del 91. Son decisiones delicadas, por lo que el gobierno tendrá que evaluar muy bien su impacto”, dijo Marín.

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Sobre el caso de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, expresó que, si bien ya no es integrante de las Farc, es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad y está respondiendo ante la justicia por esas conductas.

“Está asumiendo su responsabilidad ante la JEP, donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican un compromiso con las víctimas. Ese fue el acuerdo de paz, esa fue la obligación constitucional, así que todas las autoridades, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetarla”, agregó la defensora del Pueblo.

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Las declaraciones fueron dadas por la defensora en medio de un evento conmemorativo sobre los 10 años de la firma del acuerdo de paz. Asimismo, tras las declaraciones entregadas por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en las que dijo que buscaría que Timochenko pague con cárcel sus crímenes.

“Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, afirmó De La Espriella.

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Por su parte, Londoño entregó unas declaraciones a través de un video cuando se presentó este martes ante la JEP, aunque no atendió a los medios de comunicación durante el evento de la Contraloría realizado en el Teatro Colón.

“Hoy, 14 de julio de 2026, siendo casi las 10 de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, la reparación, y contribuyendo con la reconciliación a pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio desde las tribunas privilegiadas, se responden a los hechos de paz, a pesar de los 500 firmantes asesinados”, afirmó el excomandante de las Farc.