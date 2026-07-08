Defensora del Pueblo, Iris Marín, le hizo llamado a Petro y Cepeda para que reconozcan el resultado electoral

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió al proceso de empalme que se ha dado entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, así como a las tensiones que se han generado luego de que el presidente y el excandidato Iván Cepeda desconocieran el resultado electoral del pasado 21 de junio.

Gustavo Petro responde al llamado de Abelardo De La Espriella a las Fuerzas Armadas

“Las diferencias entre quienes ejercen responsabilidades públicas no pueden desplazar del centro de la agenda los problemas y los derechos de la gente. Es allí donde debe concentrarse el esfuerzo del Estado y de quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir el país. La ciudadanía espera de sus dirigentes serenidad, responsabilidad y grandeza institucional”, aseguró.

Además, dijo que ningún interés político puede estar por encima de la Constitución y de las instituciones democráticas.

La defensora del Pueblo hizo un llamado para que el proceso de empalme pueda continuar pensando en el beneficio de los colombianos. “Colombia merece una transición que una al país alrededor de la garantía de los derechos humanos y del interés general”, agregó.

Asimismo, recordó que tanto el presidente Gustavo Petro como el senador Iván Cepeda han hecho declaraciones en las que desconocen los resultados electorales y han hecho un llamado a la desobediencia civil frente al nuevo gobierno.

“Antes de la segunda vuelta presidencial, invitamos a todas las fuerzas políticas y al Gobierno nacional a reconocer los resultados oficiales, a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a tramitar cualquier controversia a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley”, dijo.

En ese sentido, Marín reiteró ese mensaje porque considera que el desconocimiento público de los resultados oficiales y la interrupción del empalme “generan una tensión institucional que debe superarse en favor de una transición que ponga en el centro las necesidades del país y de las personas que lo habitan”.

El empalme entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella ha estado fracturado. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de Abelardo De La Espriella del 7 de julio de 2026 y foto Presidencia

De todas maneras, dijo que tanto el Gobierno como cualquier persona puede presentar las quejas que considere necesarias ante las autoridades competentes, pero que hasta el momento lo que se ha certificado es que Abelardo De La Espriella fue reconocido como el próximo presidente.

“Corresponde a todos los actores políticos y a la institucionalidad respetar el resultado y preservar la confianza en las instituciones. La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía”, señaló.

Marín le reiteró al Gobierno y al petrismo que respeten el resultado electoral y ejerzan los canales que han sido habilitados para declararse en oposición política al gobierno.