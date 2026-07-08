Abelardo De La Espriella declaró objetivos militares a los cabecillas alias Andrey y Alfred: “Tienen un mes para entregarse”

Al finalizar la primera sesión del empalme territorial en el Norte de Santander, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, reveló una medida que adoptó en materia de orden público para esa región del país.

El Tigre declaró objetivos militares al cabecilla de las denominadas disidencias de las Farc, alias Andrey, y al jefe de la guerrilla del ELN, alias Alfred, quienes, según las autoridades, han sembrado el terror en el departamento con sus crímenes.

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El mandatario electo manifestó que los dos cabecillas tienen un mes para entregarse a las autoridades.

“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró De La Espriella.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, declaró objetivos militares a alias Andrey, cabecilla de las disidencias de las Farc, y a alias Alfred, del ELN: “Tienen un mes para entregarse”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MT1FkhAdaI — Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2026

Esta semana, en una declaración que dio el presidente electo, afirmó que su administración, que empezará el próximo 7 de agosto: “Pondrá en marcha una nueva política frente a las organizaciones criminales, basada en el sometimiento a la justicia dentro del marco de la Constitución y la ley”.

De La Espriella recalcó: “A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera”.

Cabe reseñar que, ante esta política, De La Espriella indicó que recibió una manifestación de intención de sometimiento a la justicia por parte de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados como cabecillas de la estructura criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla y el Atlántico.

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Sobre esa situación en particular de orden público, afirmó que dará instrucciones al ministro de Defensa designado, mayor general (r) Jorge Mora, para coordinar el proceso correspondiente. Además, solicitó a la Fiscalía General designar un fiscal y un grupo de Policía Judicial que permitan adelantar el procedimiento conforme a la ley.