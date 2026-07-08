La Alianza Verde, que apoyó a Iván Cepeda, reconoció a Abelardo De La Espriella como presidente

La Dirección Nacional de la Alianza Verde, partido que apoyó la candidatura presidencial de Iván Cepeda, se desmarcó de las filas del Pacto Histórico y aceptó la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo jefe de Estado.

El comunicado llegó luego de que Gustavo Petro rechazara los resultados electorales del pasado 21 de junio, donde su proyecto político fue derrotado, y proclamara a Cepeda como primer mandatario, justificado en un supuesto fraude del que no se conocen las pruebas.

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“Como organización política, somos respetuosos de la Constitución Política, de la separación de poderes, de la autonomía de las instituciones y del Estado social de derecho, principios fundamentales que deben orientar la actuación de todos los actores políticos y sociales del país”, afirmó el documento.

Bajo esa visión, el partido se inclinó por reconocer el resultado oficial de las elecciones presidenciales, tal como lo acreditó el Consejo Nacional Electoral (CNE): Abelardo De La Espriella, presidente, y José Manuel Restrepo, vicepresidente.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo asumirán el Gobierno el próximo 7 de agosto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La colectividad también instó a diferentes sectores a respetar los resultados de las urnas: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a los partidos políticos y a los distintos sectores de la sociedad a mantener la calma, la cordura y el respeto por las instituciones democráticas”.

La versión de la Alianza Verde es que las diferencias políticas y cualquier controversia deben tramitarse exclusivamente a través de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y el fortalecimiento de la democracia.

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En cuanto al proceso de empalme que ha generado revuelo entre la opinión pública, y que llevó a la administración entrante a levantarse de la mesa, declaró: “Invitamos al Gobierno saliente a realizar un proceso de empalme transparente, responsable y oportuno, entregando los informes y la información necesaria para asegurar una transición ordenada en beneficio del país”.