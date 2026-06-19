El apoyo de Claudia López a Iván Cepeda desata tormenta en la Alianza Verde

A Claudia López le han llovido críticas por anunciar su voto a favor de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial, pues tan solo hace unos días decía que no votaría por el candidato del petrismo por “las bofetadas” que había recibido por parte de Gustavo Petro y la izquierda.
Una de las razones que habrían llevado a que López cambiara de parecer es el acuerdo que se logró al interior de la Alianza Verde para que aprobaran la escisión de ese sector que ella y su esposa Angélica Lozano representan. De hecho, la representante Catherine Juvinao, aliada de López, reconoció que se trató de una decisión con la que no estaba de acuerdo, pero ahora tendrá que apoyar a Cepeda.
La Alianza Verde se escindirá dos veces porque la propuesta de Jota Pe Hernández también fue aprobada. El lío es la aprobación de estas decisiones en el Consejo Nacional Electoral. Hoy no hay ambiente para ello.