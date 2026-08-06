Se acelera el mercado automotor: los carros y marcas que llegarán a Colombia antes de finalizar 2026

Después de un primer semestre en el que el mercado de vehículos nuevos mostró señales de recuperación y una mayor dinámica comercial, las marcas ya preparan una nueva ofensiva para los meses que restan del año. Entre agosto y diciembre, los consumidores encontrarán una oferta más amplia de SUV, sedanes, camionetas y vehículos electrificados, mientras el país se alista para recibir nuevos fabricantes y el regreso de otros que estuvieron ausentes durante años.

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La transformación del mercado no solo estará marcada por la cantidad de lanzamientos. El segundo semestre también evidenciará cómo la electrificación continúa ganando terreno en Colombia, con una oferta cada vez mayor de vehículos híbridos, híbridos enchufables y completamente eléctricos, tendencia que se consolidará de cara al Salón del Automóvil de Colombi

Los primeros estrenos ya tienen fecha

La agenda automotriz comenzará a moverse desde agosto con modelos que buscarán ganar espacio en segmentos cada vez más competidos, especialmente el de las SUV y los vehículos electrificados.

Entre los primeros lanzamientos figura la BYD Yuan Up DM-i, una SUV híbrida enchufable que ampliará la oferta de la marca china en Colombia. A ella se sumará la nueva generación de la Hyundai Palisade, que llegará con una motorización híbrida, mientras Isuzu incorporará nuevas versiones de su reconocida pickup para fortalecer su presencia en el segmento de trabajo y carga.

Durante los meses siguientes, Renault también tendrá un papel importante con la exhibición del Renault 4 E-Tech eléctrico y la futura llegada de la camioneta Filante. Por su parte, Cupra prepara el lanzamiento del Formentor híbrido enchufable, mientras BMW reforzará su portafolio eléctrico con la nueva iX3, cuya autonomía supera los 800 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

La lista de novedades también incluye la nueva Opel Crossland, equipada con tecnología híbrida ligera; la Changan Nevo Q05, que buscará competir entre las SUV eléctricas de entrada; las nuevas Subaru Outback y Forester; la GAC S7 4WD de rango extendido y la iCar V27 de Chery, otro modelo que apuesta por la electrificación.

Además, el segmento premium también comenzará a renovarse con el regreso de Cadillac, mientras fabricantes como Avatr, IM Motors, BAW, Arcfox, BAIC, Lepas y ROX Motor preparan su llegada al país, ampliando la competencia en un mercado que cada vez recibe más marcas internacionales y una oferta más diversa para los consumidores colombianos.

Kia apuesta por ampliar su oferta híbrida y tecnológica

Dentro de ese panorama, una de las marcas que tendrá mayor movimiento durante el segundo semestre será Kia, que decidió fortalecer su portafolio con nuevos modelos y versiones para responder al creciente interés de los colombianos por vehículos electrificados, con mayor tecnología y más equipamiento.

La marca confirmó la llegada del All New Seltos, una evolución de su SUV compacto que incorporará importantes cambios en diseño, conectividad y motorización. A esta ofensiva también se sumará el New Kia Niro HEV, un híbrido renovado que busca consolidarse como una alternativa para quienes priorizan la eficiencia sin renunciar al confort.

En paralelo, ampliará la familia de uno de sus modelos más representativos con la incorporación de la Sportage X-Line HEV, una nueva versión que se suma a las ya existentes Vibrant HEV y Zenith HEV, ampliando así la oferta híbrida de este SUV en Colombia. Las tres configuraciones comparten un sistema híbrido completo con motor 1.6 Turbo, capaz de desarrollar 231 caballos de potencia y 367 Nm de torque, aunque la nueva X-Line apuesta por un mayor nivel de equipamiento y una imagen más deportiva.

Entre sus principales novedades incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción, cámara de visión de 360 grados, control crucero inteligente con función Stop & Go, monitor de punto ciego, iluminación ambiental multicolor, asientos delanteros y traseros calefactables, volante calefactable, acabados exclusivos X-Line y un nuevo color denominado Gris Lunar, pensado para diferenciar esta versión dentro del portafolio.

Además, la compañía anunció una nueva motorización para el K4 GT-Line, que ahora estará disponible con un motor 1.6 Turbo de 190 caballos de potencia y 264 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Con esta incorporación, Kia busca ofrecer una alternativa dirigida a quienes buscan un mayor desempeño sin dejar de lado el confort y la eficiencia.

Como parte de esta estrategia, la marca también prepara el desembarco del EV2, un SUV completamente eléctrico con el que ampliará su portafolio de vehículos de cero emisiones y reforzará su apuesta por la movilidad sostenible en el mercado colombiano.

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Nuevas marcas buscan abrirse camino en Colombia

El cierre del año no solo estará marcado por nuevos modelos. Varias compañías también preparan su ingreso o regreso al país con el objetivo de ampliar la oferta disponible y competir en segmentos donde hasta hace pocos años había muy pocas opciones.

Uno de los regresos más esperados será el de BAIC, que volverá al mercado colombiano después de ocho años de ausencia junto con Arcfox, una marca enfocada en vehículos electrificados. A ellas se sumará Lepas, perteneciente al Grupo Chery, que llegará con un portafolio conformado por SUV eléctricas, híbridas y con sistema Super Hybrid.

También debutará ROX Motor, fabricante que apostará por una SUV híbrida enchufable de rango extendido, mientras que IM Motors y BAW harán su entrada al país con modelos de altas prestaciones y tecnologías orientadas a la movilidad eléctrica.

En el segmento premium, el gran protagonista será Cadillac, que regresará oficialmente a Colombia luego de más de tres décadas de ausencia con una oferta enfocada en SUV eléctricas. Por su parte, Avatr también buscará abrirse espacio entre los compradores que buscan vehículos de lujo con tecnologías de última generación.

El Salón del Automóvil concentrará gran parte de las novedades

Aunque varios modelos comenzarán a llegar desde agosto, buena parte de los lanzamientos se concentrará en las semanas previas al Salón del Automóvil de Bogotá, previsto para noviembre. Este evento reúne tradicionalmente las principales novedades de la industria y sirve como vitrina para la presentación oficial de nuevos vehículos.

Con un calendario cargado de lanzamientos, el regreso de marcas reconocidas, la llegada de nuevos fabricantes y una oferta cada vez más amplia de vehículos electrificados, el cierre de 2026 se proyecta como un periodo de alta actividad para el mercado automotor colombiano y ofrecerá a los consumidores una de las renovaciones de portafolio más importantes de los últimos años.