Conozca las multas más costosas para conductores en Colombia en 2026

Cada año, el Gobierno Nacional, por medio de las entidades de tránsito de Colombia, ajustan los precios de multas y comparendos para aquellos ciudadanos que no cumplan o respeten las normas de tránsito en el país.

Esta es la costosa multa que deberán pagar quienes oculten la placa del vehículo en 2026

Para el 2026, varias de las tarifas serán más costosas, sobre todo las que estén vinculadas con acciones de conductores que pongan en riesgo la vida de ellos, así como la de pasajeros y peatones. De acuerdo con las organizaciones, esta decisión va acorde a la necesidad de mantener las multas teniendo en cuenta la inflación y la gravedad de las infracciones que se cometan.

Esta medida se lleva a cabo en conyuntura con los índices de accidentes viales que se han presentado en el país, siendo una de las principales causas de muerte.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre los meses de enero a marzo del 2026, un total de 2.244 ciudadanos fallecieron a causa de siniestros viales. Las zonas que mayores casos registraron durante este periodo fueron Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

Las autoridades buscan evitar mayores casos de siniestros viales en Colombia. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

Estas son las multas más costosas en 2026

Pasar un semáforo en rojo

Una de las acciones más recurrentes por parte de conductores del país es también una de las faltas más graves del Código Nacional de Tránsito para el 2026. De acuerdo a lo establecido por las entidades, la infracción tendrá un valor de $1.266.100 pesos.

Adicionalmente, los agentes de tránsito tendrán la capacidad de inmovilizar el vehículo del chofer, para prevenir maniobras que terminen generando un riesgo para los peatones y otros conductores que transitan por la zona.

Conducir el vehículo sin tener el SOAT vigente

El movilizarse sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) también conlleva una multa de %1.266.100 pesos.

Al igual que la multa de pasarse un semáforo en rojo, el no tener este seguro conlleva la detención inmediata del vehículo, ya que el SOAT permite que un ciudadano, en caso de un accidente, reciba la atención necesaria.

Sobrepasar los límites de velocidad

De acuerdo con los nuevos ajustes de multas en el país, los conductores que se excedan de los límites de velocidad autorizados en espacios urbanos o carreteras del país recibirán una sanción alrededor de los $633.000 pesos.

Parquear en zonas prohibidas

Los ciudadanos que se estacionen en espacios no permitidos, como por ejemplo puntos comerciales o residenciales, recibirán una multa de aproximadamente $633.000 pesos.

Manejar sin tener a la mano la licencia de conducción o tenerla vencida

Aquellos conductores que transiten por Colombia sin portar su documento de licencia o incluso teniéndola vencida, pueden generar una multa cercana a los $337.000 pesos.

Adicionalmente, en situaciones donde el ciudadano utilice una licencia de conducción falsa, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal, logra ocasionar una pena de prisión de 2 a 8 años.