¿Cómo reconocer la originalidad de una licencia de conducción? Estas son las señales para identificarlo en Colombia

El documento de licencia de conducción es un elemento único que permite reconocer que el ciudadano que lo porta tiene la capacidad, la formación y la habilidad de manejar un vehículo, ya sea una motocicleta o un carro, en Colombia.

Licencia de conducción en Colombia: estos son los nuevos requisitos para sacarla en 2026

Sin embargo, existen ocasiones en las que personas buscan por métodos no convencionales adquirir uno de estos documentos, con el objetivo de transitar por el país. Es ante estos hechos que entidades como la Ventanilla Única de Servicios (VUS) emiten una serie de señales que permiten identificar las licencias que son originales y las consecuencias de portar una falsa.

Estas son las claves para reconocer una licencia de conducción original

De acuerdo con el sistema VUS, las licencias de conducción están hechas con elementos distintivos que son capaces de identificar que son auténticos. Estos rasgos pueden ser revisados de acuerdo con la Resolución 623 del 9 de abril de 2013 del Ministerio de Transporte.

Según la entidad, una licencia original incluye una serie de datos claros e impresos como la categoría y tipos de vehículos que una persona puede conducir, la fecha de nacimiento, el tipo de sangre, las limitaciones escritas en letras, la fotografía del titular, la huella dactilar y el código de barras.

Además, cada licencia de conducción está relacionada con un número único que pertenece al documento de identidad del titular del ciudadano. También es elaborada con una lámina base de altos niveles de seguridad y que cuenta con un relaminado con cinta holográfica.

Portar una licencia de conducción falsa puede generar sanciones económicas y consecuencias legales en Colombia. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La originalidad de la licencia de conducción también va más allá de lo físico, ya que se recomienda verificar en todo momento la información en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al ingresar a la opción “Consulta por tipo de documento de identidad”.

Esta acción permite que, si bien una licencia a mano se ve sumamente oficial, pueda ser considerada como falsa si los datos del documento no coinciden con los registrados en la página del RUNT. Incluso, los agentes de tránsito se rigen principalmente por lo archivado en la base de datos.

¿Cuáles son las consecuencias si un ciudadano porta una licencia de conducción falsa?

En el caso de que un ciudadano maneje algún vehículo haciendo uso de un documento de conducción falso, puede provocar una pena de prisión de 2 a 8 años, según lo establecido por el Código Penal (Ley 599 de 2000, artículo 291).

Por otro lado, en hechos que involucren infracciones de tránsito, la multa es la C01: “Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo”. De acuerdo con la VUS, la multa tiene un valor de $633.200 pesos en 2026.

¿Cómo evitar algún fraude al momento de adquirir la licencia de conducción?

Los consejos que emite la VUS para prevenir un fraude son no acudir a terceros o intermediarios al momento de obtener la licencia, ya que provoca un riesgo para el ciudadano.

Se recomienda que, para realizar los trámites de licencia, se consulten los requisitos, costos y agendamientos de cita por medio de https://www.ventanillamovilidad.com.co/