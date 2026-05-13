Las polémicas declaraciones de Arcángel que generaron indignación: “España no debe pedir disculpas a América”

El reconocido exponente del género urbano, Arcángel, se convirtió en tendencia global tras realizar una serie de declaraciones sobre la relación histórica entre España y América Latina. Durante su presentación en el Movistar Arena de Madrid, como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour, el artista de origen puertorriqueño detuvo el espectáculo para expresar su postura frente a las exigencias de disculpas por la colonización, un tema que actualmente mantiene tensiones.

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En medio de un ambiente cargado de euforia, Austin Agustín Santos, nombre de pila del artista, se dirigió a los miles de asistentes para cuestionar los movimientos que solicitan reparaciones históricas a España. “Los que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América, ¿y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?”, exclamó el intérprete de temas como La Jumpa.

El artista argumentó que la herencia española fue fundamental para el desarrollo de las estructuras sociales actuales en el continente americano. Según las grabaciones compartidas por los asistentes en redes sociales, Arcángel señaló: “Ah, es que se robaron el oro. ¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”.

@latinus_us Durante su concierto en Madrid, el reguetonero puertorriqueño Arcángel dijo que España no le debe pedir perdón a ningún país latinoamericano. “¿Y esa estupidez?”, cuestionó; además, defendió que los españoles construyeron “calles, escuelas e iglesias” y afirmó que está orgulloso de su “madre patria”. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Uno de los puntos que más resonó en las plataformas digitales fue su distinción terminológica. Arcángel afirmó ante el público madrileño que el término “latino” suele usarse de forma imprecisa. Para el cantante, los “verdaderos latinos” son los franceses, italianos y españoles, mientras que los habitantes del continente americano deberían reconocerse como hispanoamericanos.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”, aseguró el artista, reivindicando lo que él considera el valor del idioma español frente a otras lenguas.

Arcángel, criado en el barrio Villa Palmeras de Santurce, Puerto Rico, optó por alinearse con la visión de la “Madre Patria”. “No hay que pedirle disculpas a nadie. Adoro mi madre patria, España”, concluyó antes de recibir una ovación por parte del público local.

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Como era de esperarse, el contenido de su discurso ha polarizado las redes sociales. Mientras que un sector del público aplaude su “honestidad” y el reconocimiento de la herencia hispana, diversos académicos y usuarios en redes critican lo que consideran una visión simplista de la historia que invisibiliza la violencia de la conquista y el valor de las culturas indígenas preexistentes.

El artista no ha emitido comunicados adicionales para profundizar en sus comentarios, dejando que su intervención en el escenario hable por sí sola en un momento de alta sensibilidad política entre España y el continente americano.