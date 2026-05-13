Junior hace bulla con monumental error de Dayro Moreno: se cita con Hugo Rodallega y Santa Fe por un cupo a la final

El gigante de Barranquilla pudo ser superior al Once Caldas y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay. En medio de varias dudas y una escandalosa eliminación en la Copa Libertadores, los dirigidos por el técnico Alfredo Arias ven una luz para sacudirse del mal momento en el fútbol colombiano.

Con un marcador global de 3-2 y empate en la vuelta 2-2, Junior de Barranquilla pudo certificar su clasificación a las semifinales y dejó en el camino al Once Caldas. Un gol de Felipe Gómez al minuto 15 asustó a los asistentes al Romelio Martínez, pero el local pudo ajustar su juego ofensivo y se fue encima por la clasificación.

El defensa Lucas Monzón aprovechó una desatención defensiva sobre el minuto 41 y tras una serie de rebotes, el uruguayo remató para igualar el partido y darle la ventaja al Junior de Barranquilla en la serie. El local se veía suficiente, aunque el visitante siempre quiso sorprender y no renunció a atacar y hacer daño en el arco de Mauro Silveira.

Ya en la segunda parte, Cristian Barrios aumentó el marcador a un 2-1 y se veía muy lejos el Once Caldas para intentar lo que ya parecía era imposible. Sin embargo, Felipe Gómez, una de las figuras del equipo blanco, se fue al ataque y cuando quiso centrar, Lucas Monzón desvió para el 2-2 parcial y el visitante quedaba a uno de empatar la serie.

Al final, Dayro Moreno falló un penalti en el final y Mauro Silveira se convirtió en héroe en Barranquilla. Junior se cita con Santa Fe en semifinales.

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