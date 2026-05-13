La Selección Colombia comienza la recta final hacia el Mundial 2026 y el técnico Néstor Lorenzo ajusta detalles y así poder llegar al debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México lo más fortalecido posible. La idea es tener un excelente debut y así dar el primer paso a la clasificación a la siguiente ronda.

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Prelista de Colombia para el Mundial 2026: confirman la decisión que tomó Néstor Lorenzo

En las últimas horas se filtró el plan de trabajo que tendrá la Selección Colombia en el país como preparación para el Mundial 2026. Según lo difundido por Blu Radio, habrá unas concentraciones en dos ciudades de Colombia, el partido de despedida contra Costa Rica y se responderá a la jornada electoral del próximo 31 de mayo con permisos especiales.

El periodista Juan Pablo Hernández dio los detalles en Blu Radio. El cronograma de trabajo comenzaría el 18 de mayo en la ciudad de Medellín teniendo en cuenta la normativa FIFA, que todavía no se pueden citar a todos los futbolistas, pues varios de ellos están finalizando las actividades en diferentes equipos del mundo.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

Esa ‘mini concentración’ reunirá al grupo hasta el 23 de mayo. En esos días se adelantarán trabajos y charlas tácticas y técnicas con el cuerpo técnico. Uno de los jugadores que estará en este lapso de tiempo en Medellín con la Selección Colombia es James Rodríguez, quien confirmó que estará a disposición en el grupo sobre el 17 de mayo.

Luego, los futbolistas se reunirán aproximadamente una semana en la ciudad de Bogotá, en una concentración que comenzaría el 25 de mayo para alistar el partido de despedida contra Costa Rica en El Campín, que se disputará el 1 de junio en la ciudad de Bogotá (lunes).

Podrán participar de la jornada electoral

El 30 de mayo los jugadores saldrían de la concentración con permiso especial en mano otorgado por la Federación Colombiana de Fútbol para que los futbolistas, trabajadores y algunos miembros del cuerpo técnico puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31. Inmediatamente volverán a la sede deportiva de la FCF en la capital de la República.

Después de la jornada electoral y el partido de amistoso de despedida, el grupo ya en su totalidad volverá a reunirse en Medellín para comenzar la concentración oficial del Mundial 2026 con los 26 convocados y así alistar el viaje a Estados Unidos.

Se prevé que hasta el 5 de junio estén en Colombia, ya ya partir hasta San Diego, California, y enfrentar el amistoso del 7 de junio ante Jordania.

Colombia permanecerá en Estados Unidos y a más tardar el 11 de junio viajará a Guadalajara, sede de concentración elegida, para preparar el debut mundialista contra Uzbekistán en Ciudad de México el 17.