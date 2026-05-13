Se acabaron los rumores y se confirmó: Minnesota United libera a James Rodríguez de manera oficial. El último partido en el que el 10 cafetero estará disponible con el combinado estadounidense será este miércoles, 13 de mayo de 2026, ante Colorado Rapids.

¿Por qué Minnesota United liberó a James Rodríguez?

Para dejarlo viajar al campamento de la Selección Colombia con miras al Mundial 2026. Eso quiere decir que el capitán de La Tricolor ya estará 100 % concentrado con el combinado nacional de cara a hacer un buen torneo en la cita orbital.

“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al centrocampista James Rodríguez tras el partido de Colorado Rapids de esta noche para unirse al campamento de la Selección Colombia en preparación para la Copa Mundial de la Fifa 2026”, afirma en un comunicado oficial Minnesota.

Y añaden: “El club está orgulloso de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y durante todo el torneo”.

Esto dicen en Minnesota United por el adiós de James Rodríguez: compañero habló y se sinceró

¿Es el adiós definitivo de James Rodríguez en Minnesota United?

Todo apunta a que sí, pues James ya entrará en modo Selección Colombia y su contrato con Minnesota United va hasta este mes de junio. Que continúe o no en el elenco estadounidense quedaría definido hasta después del Mundial 2026.

La falta de minutos, la hospitalización entre finales de marzo y principios de abril, el esquema ganador del técnico de Minnesota, Cameron Knowles, y otro par de situaciones más, hicieron que el paso de James Rodríguez en The Loons fuera sin pena ni gloria.

De hecho, su llegada fue casi de última hora, en febrero de 2026, pues se encontraba sin equipo desde finales de 2025, cuando se acabó su contrato con Club León de México. Rodríguez necesitaba un club donde sumar minutos, y aunque eligió al Minnesota, no los tuvo.

Ahora, los esfuerzos de James Rodríguez están puestos en tener un buen desarrollo en el campamento de la Selección Colombia. Tener un buen Mundial con La Tricolor es fundamental, y él es el capitán de Néstor Lorenzo.

“Es increíble. Creo que todos los vamos a extrañar (…). Es diferente; personalmente, solo lo veo. Lo que hace sin el balón, con el balón. Es increíble”, dijo Anthony Markanich, compañero de James Rodríguez en Minnesota United, en diálogo con Apple TV.

Before departing for Colombia, James Rodríguez gets glowing praise from #MNUFC teammate Anthony Markanich 🇨🇴



"He's amazing. A great character...talks to everyone, great locker room guy who helps the younger guys. We are all going to miss him"



"Es increíble. Un gran personaje...… pic.twitter.com/o0z3NiemFi — Jillian Sakovits (@JillianSakovits) May 13, 2026

Las palabras de Markanich, lateral izquierdo, dejan ver la huella que alcanzó a dejar James Rodríguez en los cerca de tres meses que estuvo en Minnesota United.