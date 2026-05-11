Así reaccionó el DT de Minnesota United tras el partidazo de James Rodríguez y sus dos asistencias

James Rodríguez se está despidiendo de Minnesota United con buenas sensaciones. El volante cucuteño fue determinante para sacar un empate ante Austin FC (2-2) y terminó elegido como la figura del partido.

El capitán de la Selección Colombia ingresó cuando iban perdiendo y le cambió la cara a los Loons con dos asistencias de primer nivel. Primero puso un centro al segundo palo para el cabezazo de Markanich y luego se inventó un pase de lujo para el tanto de Pereyra.

Los hinchas de Minnesota United empezaron a votar masivamente en la página oficial y eligieron a James como el mejor jugador del compromiso.

Se espera que el colombiano haga parte de la convocatoria para el partido del miércoles contra Colorado Rapids y luego aliste las maletas con destino a la concentración de la selección Colombia hacia el Mundial 2026.

James Rodríguez en el partido contra Austin FC por la MLS. Foto: ISI Photos via Getty Images

La reacción de Cameron Knowles

Muchos piensan que el paso de James Rodríguez por Minnesota United ha sido un dolor de cabeza; sin embargo, el propio técnico Cameron Knowles destaca su capacidad de aportar experiencia y profesionalismo al resto de jugadores.

“El tiempo que hemos tenido con él ha sido muy bueno. Su profesionalismo y experiencia le han aportado mucho al equipo”, dijo Knowles antes del partido frente a Austin.

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Esa apreciación no cambió pese al empate y, por el contrario, se ganó los elogios del cuerpo técnico tras las dos asistencias que dan muestra de la calidad que lo llevó a clubes como Bayern Múnich o Real Madrid.

“Nos ayudó mucho en la posesión del balón, nos sentíamos apresurados”, explicó Knowles. “Ayudó a los otros chicos a su alrededor, tomó decisiones realmente buenas”, agregó el estratega norteamericano.

James Rodríguez venía de perderse el partido pasado contra Los Ángeles FC por un procedimiento médico no asociado a lesiones. En el transcurso de la semana pasada entrenó con normalidad y logró entrar en la lista de viajeros hacia Austin.

Aunque el partido lo empezó como suplente, la necesidad del resultado provocó su ingreso al minuto 63 en lugar del argentino Tomás Chancalay.

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James solo necesitó de unos minutos para ser determinante con los lanzamientos al área. Al minuto 69 puso un centro bombeado que Anthony Markanich definió de cabeza para decretar el empate parcial.

El volante cucuteño siguió pidiendo la pelota y se convirtió en el eje ofensivo de Minnesota. Al 77′, la recibió dentro del área y en un par de toques dejó a Joaquín Pereyra solo frente al arquero para el 2-1.

Lastimosamente, Austin FC marcó el empate rápidamente y privó a James Rodríguez de conseguir la victoria con sus dos asistencias.